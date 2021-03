¡Alerta en Deportivo Cali! Cuatro titulares entre algodones previo al duelo frente a Tolima

Francisco Henao

En Deportivo Cali hay mucha preocupación a dos días del duelo frente al Tolima en Palmaseca, por la Liga colombiana.



Cuatro titulares, Juan Camilo Angulo, Carlos Robles, John Vásquez y Marco Pérez, no han podido trabajar con normalidad por problemas físicos, y por esa situación son duda para el duelo del domingo.



La situación la tocó el técnico Alfredo Arias, quien además dijo que esperará hasta el sábado en la tarde para ver si entran a la lista de convocados para dicho partido.



""Hoy (viernes) Juan Camilo Ángulo, Carlos Robles, Marco Pérez y Jhon Vásquez no estaban listos para el entrenamiento, veremos el sábado si pueden estar en los convocados para el domingo", señaló el timonel.



Arias se mostró más preocupado por la falta de gol y de fútbol, asegurando que la marcha de Agustín Palavecino dejó un vacío grande en el equipo.



"Hace 8 partidos que no contamos con Palavecino y todavía es el goleador del equipo. Vamos a decir las cosas por su nombre, Palavecino era el jugador más importante del equipo y puede ser error mío que no lo he podido suplir", señaló el estratega verdiblanco.



Al Deportivo Cali se le olvidó ganar en la Liga y viene de perder por goleada ante Tolima en juego de la Copa Suramericana.