Daniel Molina Durango

“Al Deportivo Cali no le sirve un resultado que no sea el título”: Karim Gorayeb

El 2020 fue un año complicado para los azucareros, que a pesar de haber mostrado un buen juego con el técnico uruguayo Alfredo Arias, no pudieron levantar ningún título.



Por eso, para este 2021, las exigencias serán más altas para los verdiblancos.



En diálogo con El País, Karim Gorayeb, director deportivo del equipo, habló sobre la temporada que se viene:

¿Qué balance hace Karim Gorayeb en lo deportivo de este Cali del 2020?

Fue una temporada injusta para el Deportivo Cali. No se lograron los objetivos, uno de ellos era salir campeón. Jugamos muy bien, nos merecíamos más, Obviamente el balance no es positivo. Nos quedamos cortos.

De alguna manera se mitigan un poco los malos resultados en la temporada con la reciente clasificación a Copa Suramericana contra Millonarios...

Era lo mínimo que teníamos que lograr y se pudo. Hubiera sido un golpe bastante duro no conseguir este objetivo. Queríamos estar en Libertadores, pero lo de la Suramericana surgió como otro objetivo y se logró. Cae muy bien haber logrado al menos ese cupo.

Cali fue quizás el equipo que mejor fútbol practicó. ¿Qué jugó en su contra?

El equipo hizo un buen torneo todo el tiempo hasta las últimas dos semanas, que es cuando se decide todo. Y lastimosamente en esas dos semanas no salieron las cosas. Todo arrancó contra Vélez en la Suramericana, donde tuvimos un arbitraje injusto, y eso repercutió en la Liga, no supimos superar bien ese golpe. Pero, igual, el equipo dio todo, y en algún momento sentimos que la nómina estaba corta.

¿Ese debe ser entonces uno de los desafíos para el 2021, tener mejor banco?

Ese es uno de los primeros retos para esta temporada. Pero si hablamos de los objetivos, es obvio que tiene que ser el campeonato de la Liga colombiana, al Cali no le sirve otro resultado, y dependemos mucho de los canteranos para ello, porque eso hace parte del plan estratégico del club. En este momento creo que tenemos vacíos en ciertas edades de la cantera y por eso nos ha tocado acelerar el proceso y poner jugadores de 17 años a debutar. En total fueron seis o siete jugadores de 17 años que debutaron la temporada que terminó, y eso no debe ser normal. El reto es que estos jugadores sigan creciendo, mandando algunos de ellos a equipos de la B, que acumulen minutos y partidos. Pero, además de eso, el Deportivo Cali debe tener una banca más sólida.

na de las falencias de este Cali fue el gol. Llega Marco Pérez, quien hará nuevamente pareja con Ángelo Rodríguez, como lo hicieran en el Tolima campeón del 2018...

Esperamos que Marco y Ángelo sean esa cuota goleadora que nos faltó. Sentimos que Ángelo estuvo muy solo y tuvo mucha responsabilidad de cara al gol, pero no teníamos en el banco quién supliera esa necesidad. Ángelo y Pérez son una dupla campeona, que ya le dio título al Tolima, y esperamos con ellos tener más alternativas en ataque y confianza en el grupo.

Agustín Palavecino fue quizás el mejor extranjero de la Liga y podría irse del club, ¿cómo suplir su ausencia?

Con la Secretaría Técnica del equipo tenemos una lista de 125 jugadores que hemos analizado, y hay 40 más ahora. Pero, la realidad, en este momento, es que no tenemos ninguna oferta oficial por Agustín Palavecino, y hasta que no llegue una propuesta, contamos con el jugador, aunque estamos preparados para ello si se da. Reemplazar ese tipo de jugador no es fácil, sobre todo si miramos en el medio colombiano, porque cualquier futbolista bueno que surja es exportado de inmediato.

Lo que se ha sentido en los últimos años con los equipos colombianos en los torneos internacionales es que simplemente participan, no conforman escuadras competitivas para ese escenario. ¿Comparte esa posición? ¿Para qué estará el Cali en Suramericana?

No creo que haya equipos colombianos que vayan a torneos internacionales para simplemente participar y no ganar. Yo lo que siento que nos está pasando es que exportamos los jugadores buenos que tenemos inmediatamente, ya superamos a Argentina en Suramérica en ese aspecto, y cuando tenés escape de talento, pero no tenés una categoría C para suplir ese vacío, pues dependés de las canteras o de los equipos de la B para que te surtan, y creo que con ello le estamos haciendo daño al fútbol colombiano.

Refuerzos