Afuera está la gloria: Deportivo Cali ya sabe lo que es ser campeón por fuera de su estadio

Al Deportivo Cali no le preocupa tener que definir el título de la Liga II en condición de visitante, esta vez ante el Tolima en Ibagué.



Después del 1-1 del domingo en el estadio verdiblanco, los azucareros viajan hoy a la capital musical de Colombia para afrontar los decisivos 90 minutos de la Liga colombiana.



“Es una final de 180 minutos y apenas han transcurrido los primeros 90 que dejan sensaciones positivas. Encontraremos los detalles para controlarlos en condición de visitante. El equipo está fuerte y convencido, esta ilusión no nos la quita nadie. La única arma será la pelota y nuestra actitud será igual", dijo el técnico Rafael Dudamel luego del empate del domingo y mirando lo que será el compromiso de mañana.



Campeón por fuera

Disputar una final fuera de su estadio no es extraño para el Deportivo Cali.



De hecho, los azucareros han dado la vuelta olímpica en condición de visitantes cuatro veces.



La primera vez fue el domingo 12 de diciembre de 1965 en el General Santander de Cúcuta. Ganó el Cali de Pancho Villegas 3-1 con goles de Antonio Cassiano, Jorge Ramírez Gallego e Iroldo Rodríguez.



La segunda estrella por fuera fue como visitante en el Pascual Guerrero ante América, el domingo 14 de julio de 1996.



Fue empate 0-0 y en los azucareros que dirigía Fernando 'Pecoso' Castro, estaban Miguel Calero, Manuel Valencia (padre de Jhojan), Arley Betancourt, Andrés Estrada, Óscar Pareja, Édison 'Guigo' Mafla, Víctor Bonilla, Máyer Candelo y Hámilton Ricard.



La tercera vuelta olímpica por fuera se dio con 'Cheché' Hernández de técnico el domingo 20 de diciembre de 1998, en Manizales.



El partido con el Once terminó 0-0. En el equipo estaban Rafael Dudamel (hoy técnico), Manuel Valencia, Andrés Mosquera, Mario Yepes, Gerardo Bedoya, Máyer Candelo, Arley Betancourt, Alexánder Viveros y Víctor Bonilla.



Y la cuarta conquista a domicilio, de nuevo con el 'Pecoso' Castro, fue el 7 de junio de 2015. Empate 1-1 con el Medellín, gol de Andrés Roa.

Hárold Preciado hizo parte de ese plantel.



Con esa convicción, de que la gloria también está por fuera, los azucareros se alistan para enfrentar mañana al Tolima en Ibagué.



Cali viaja a Ibagué con todo su plantel

Esta tarde viaja a Ibagué la delegación del Deportivo Cali para el definitivo duelo de mañana ante el Deportes Tolima.



El técnico Rafael Dudamel lleva a todo su plantel, incluidos quienes poco han sido tenidos en cuenta en el transcurso de la Liga.



La idea es que toda la plantilla esté unida y haya mucho respaldo para el encuentro de mañana. El equipo viajará a las 4:00 p.m. en un vuelo chárter que regresará mañana mismo después del duelo en el estadio Murillo Toro. Es muy seguro que los familiares de los jugadores también viajen a Ibagué.



Así le fue al Tolima en casa y en finales

No ha sido el cuadro pijao un equipo convincente jugando partidos de final en condición de local.



La única vez que cerró como local en la gran final fue en 2006, pero ese año el Cúcuta Deportivo de Jorge Luis Pinto se quedó con el título al empatar 1-1.



En el 2003 le ganó al Cali 2-0 en el duelo de ida jugado en el Murillo Toro. Luego se dio el empate 1-1 con Cúcuta en 2006. En el 2010 superó también en el duelo de ida al Caldas 2-1. En 2016 empató 0-0 con Santa Fe y en el 2018 cayó en la ida 0-1 con Nacional. En el título de este año empató 1-1 con Millonarios en el primer juego.



Datos

Mientras Deportivo Cali tiene todo su plantel disponible, en el Tolima está en duda la presencia de varios jugadores por lesión.



Sergio Mosquera y Ánderson Angulo tuvieron que ser relevados en el partido del domingo, y Juan Caicedo y Ánderson Plata no están ciento por ciento recuperados de sus problemas físicos.



Deportivo Cali podría tener un cambio para el duelo de mañana en el Murillo Toro de Ibagué y sería la presencia de Darwin Andrade como lateral izquierdo y el paso de Kevin Velasco de volante, en lugar de John Vásquez.