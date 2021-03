¡A volver al triunfo! Deportivo Cali visita a Once Caldas con la idea de mantener el liderato

Juan Carlos Pamo

Deportivo Cali visitará este sábado al Once Caldas en Manizales, con el propósito de mantenerse en la cabeza de la tabla de posiciones de la Liga colombiana.



Por la fecha 11 del torneo, los azucareros buscarán regresar a la victoria, luego del empate en casa 1-1 con Independiente Santa Fe.



El equipo de Alfredo Arias tendrá una baja sensible para este juego, el atacante Jhon Vásquez, quien presenta una lesión.



Otra ausencia fija es la del arquero Guillermo de Amores, quien fue expulsado en el juego contra Santa Fe y deberá pagar una fecha.



Son distintas las realidades del Cali y el Once Caldas en la tabla. Mientras que los azucareros son líderes con 22 puntos, el conjunto albo ocupa la casilla 16 con 9 puntos, por lo que está obligado a conseguir una victoria en su casa.



El lateral Darwin Andrade, quien será de la partida, opinó sobre el juego de hoy en el estadio Palogrande: “Por Once Caldas siempre hay respeto, es un equipo que juega bien, independiente que venga en los últimos lugares, tratan muy bien el balón”.



“En la parte personal me siento bien, creo que se me da un poco más de libertad en el ataque”, agregó el defensa verdiblanco.

La Ficha

Estadio: Palogrande (Manizales)

Hora: 5:30 p.m.

Árbitro: Steven Camargo



Once Caldas: Gerardo Ortiz, Yóiver González, David Valencia, Duván Viáfara, Pedro Valoyes, Robert Mejía, Marcelino Carreazo, Alejandro García, Hárrison Otálvaro, David Lemos, Fáider Burbano.

D.T.: Eduardo Lara.



Deportivo Cali: Humberto Acevedo, Hárold Gómez, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade, Jhojan Valencia, Carlos Robles, Kevin Velasco, Andrés Arroyo, Marco Pérez, Ángelo Rodríguez.

D.T.: Alfredo Arias.