A sudar petróleo: Deportivo Cali visita a Alianza en un duelo clave para Alfredo Arias

Seguramente ‘sudará petróleo’ desde el banco. Quizás no. De cualquier manera, la temperatura estará más alta que de costumbre hoy en Barrancabermeja, cuando el técnico Alfredo Arias visite con sus jugadores del Deportivo Cali a Alianza Petrolera, uno de los equipos de mejor rendimiento de la Liga colombiana, en un duelo que puede costarle el puesto al estratega uruguayo.



Arias es consciente de ello como nadie. “¿Que si el futuro mío depende de este resultado?, seguramente. Yo estoy abierto a que los directivos tomen la decisión que tengan que tomar. ¿Hay una cláusula? Sí, pero yo cobraré solo hasta el día que trabaje”, afirmó esta semana en rueda de prensa el entrenador azucarero.



“Es un partido de alto riesgo, como han sido todos. Petrolera viene muy bien, sabe hacer su juego de local y para nosotros es un partido importante. Más que pensar en los puntos, hay que pensar en jugar mejor”, enfatizó el uruguayo.



La cabeza del estratega verdiblanco se puso en mayor riesgo desde la fecha quinta, el fin de semana pasado, cuando el Cali cedió nuevamente puntos en casa, esta vez frente a Millonarios (2-2), completando así cuatro juegos en línea sin ver la victoria.



De hecho, tras terminar ese partido en Palmaseca, Arias se despidió de la prensa, afirmando que se iba, que no estaba donde no lo querían. En cuestión de horas, el panorama cambió. Los directivos le dijeron al técnico que los jugadores querían hablar con él. El grupo le manifestó que quería seguir siendo dirigido por él y le ofreció todo su respaldo.



Respaldo que debe ratificarse con hechos esta tarde en el estadio Daniel Villa Zapata, donde al Cali —y a Arias— solo les sirve una victoria. Lo que está en juego para el equipo azucarero son más que tres puntos.

Hay una diferencia en el presente de los dos conjuntos en la Liga.



Mientras que Alianza es cuarto en la tabla de posiciones con 10 puntos, el Cali ocupa la casilla 15 con 5 unidades. Y hay un atenuante: los ‘petroleros’ han sido siempre un hueso duro de roer para los verdiblancos.



De 8 partidos que han jugado en Barrancabermeja desde el 2013, 7 han ganado los locales y solo uno el club azucarero.



La última vez que se vieron las caras en el Daniel Villa Zapata fue el 10 de noviembre del 2019, cuando Alianza ganó 3-2 con goles de César Arias y doblete de Jhon Vásquez (hoy con la camiseta del Cali). Por los visitantes anotaron Agustín Palavecino y Juan Dinenno, hoy en el fútbol de México y Argentina, respectivamente.



Esos dos goles de Vázquez, seguramente, fueron claves para convencer a los directivos del Cali de que el cartagenero debía jugar la siguiente temporada con el cuadro vallecaucano. Jhon tendrá hoy la misión de vencer la puerta de su anterior club o, por lo menos, contribuir para ello con asistencias a sus compañeros.



Alianza será juez de un Cali que urge de una victoria y un Arias que quiere seguir en el banco verde.