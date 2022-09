¿A quién señaló? Duras acusaciones de Máyer Candelo, DT de Deportivo Cali, luego del juego ante Bucaramanga

Máyer Candelo no renunció, como lo esperaban muchos aficionados, después del partido ante Bucaramanga que terminó 1-1 y que agudizó la crisis del cuadro azucarero.



El técnico del elenco verdiblanco ofreció una rueda de prensa en la que pasó a acusar y a señalar situaciones que se han venido presentando y que ha desestabilizado al equipo.



“Quiero ayudar a la causa, al final nos abrazaremos y venceremos a los que quieren hacer daño; y no es a mi, le hacen daño a la institución”, dijo Candelo, sin especificar quién o quiénes le quieren hacer daño al Deportivo Cali.



Y en otra intervención apuntó claramente a los aficionados azucareros, que en su mayoría piden su salida del equipo.



"A nuestros hinchas nunca les ha gustado nada, así ganemos", manifestó el timonel vallecaucano, para luego agregar que “Los que quieren que me vayan, no me voy a ir; podrán seguir pagando, venceremos a los que están haciendo daño, piensan en el ego personal”.



Candelo enfatizó que "Le pagan a la gente para que me crucifique. Nadie me ha condicionado, estoy tranquilo, gústenle o no, hoy todavía sigo siendo el técnico del Deportivo Cali".



En cuanto a lo deportivo, señaló que la presión ha sido grande y eso no lo ha soportado el equipo.



"Por mucho que se trabaja no hemos podido soportar la presión, pero hay que seguirle dándole. Yo no me voy a rendir, amo esto y quiero ayudar a la institución", expresó.



Y remató diciendo que "Cada partido me ha tocado rotar, me ha tocado hacer cambios por obligación, todos han jugado, desafortunadamente no se nota por los resultados".



Un directivo del Deportivo Cali le aseguró a El País que este lunes se definiría la situación de Candelo, si sigue o no al frente del equipo.