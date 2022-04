A otro nivel: Deportivo Cali muestra una cara muy distinta en Copa Libertadores

El Deportivo Cali de la Copa Libertadores es distinto al de la Liga colombiana.



En el torneo continental de clubes, el equipo de Rafael Dudamel anda con buenos pasos, mientras que en el rentado nacional ya no tiene más opción que cumplir con el calendario en las tres fechas que restan, pues está eliminado y no podrá defender el título logrado en diciembre del 2021.



El jueves pasado, en el estadio Hernando Siles de La Paz (Bolivia), los ‘Azucareros’ lograron un empate 2-2 contra el Always Ready, un punto que los sostiene con 4 unidades en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo E de la Libertadores, detrás del Corinthians (6).



Jugada la tercera fecha de la Copa, los brasileños derrotaron 2-0 a Boca Juniors en Sao Paulo. Los ‘Xeneizes’ son últimos del grupo con 3 unidades. El Always tiene los mismos 4 puntos del Cali, pero los verdiblancos lo superan por mejor diferencia de goles (+1).



En La Paz, el Deportivo Cali pudo traerse inclusive la victoria, luego de ir perdiendo 2-0.



Terminando el primer tiempo, el equipo azucarero descontó por medio de Kevin Velasco, de tiro penal, y en la segunda parte logró el empate Guillermo Burdisso, pero el Cali generó varias opciones de gol, algunas de ellas en los pies de Teófilo Gutiérrez, entre otros jugadores.



“Me gustó Deportivo Cali, que viene haciendo una buena Libertadores. Tuvo actitud en la altura para remontar un 0-2 y hasta lo pudo haber ganado sobre el final. El equipo de Dudamel quedó segundo en su grupo y aún debe jugar dos partidos en casa”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista argentino Pablo Giralt.



Entre tanto el técnico de los azucareros resaltó lo hecho por sus jugadores en un campo difícil.



“El reconocimiento es para nuestros futbolistas, porque han creído en su esfuerzo; y quiero felicitar a (Carlos) Robles, el jugador aplomado, equilibrado, el que distribuye”, dijo el técnico Dudamel en la rueda de prensa tras finalizar el partido en La Paz.



También tuvo palabras de elogio para el preparador físico del Deportivo Cali, porque el grupo corrió y se dosificó cuando tuvo que hacerlo.



“Quiero felicitar también a nuestro preparador físico. El jueves el equipo mostró una gran capacidad”, destacó Dudamel.



Agregó que el descuento de Kevin Velasco fue fundamental para soñar con el empate.



“Haber descontado en el primer tiempo con el gol de Kevin nos permitió sentir esa recompensa al esfuerzo”, agregó Dudamel.



Deportivo Cali volverá a competencia en Copa Libertadores el próximo miércoles 4 de mayo, cuando reciba en su estadio al Corinthians de Brasil.



Ese día también se cruzarán, por la cuartas fecha, Always Ready y Boca Juniors.



Con un triunfo, los ‘Azucareros’ saltarán a la punta del Grupo E, dando un paso gigante para la clasificación a la siguiente ronda de la Copa.



La Libertadores es la tabla de salvación de Dudamel y sus jugadores, luego de la pobre campaña en la Liga colombiana, donde anda en el fondo de la tabla.