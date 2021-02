¡A mantener el ritmo! Deportivo Cali busca un triunfo ante Águilas para seguir arriba en la tabla

Francisco Henao

Deportivo Cali, invicto en la temporada y líder de la Liga, recibe este sábado (5:30 p.m.) en su feudo a Águilas Doradas, en busca de 3 puntos que lo mantengan en la cima y con la intención de mostrar un fútbol que no extrañe la presencia de su máxima figura, el argentino Agustín Palavecino, quien se integró a las filas del River Plate de Buenos Aires.



El técnico Alfredo Arias y sus jugadores regresan a su patio en Palmaseca tras vencer 0-1 a Patriotas en su visita a Tunja.



Para el juego de este sábado, el conjunto azucarero tendría algunas novedades por las lesiones de Hernán Menosse y Juan Camilo Angulo.



Este último jugador está descartado totalmente, pero de Menosse se sabía, hasta ayer, que estaba en departamento médico.



Así las cosas, Cali tendría en el arco al uruguayo Guillermo De Amores; en la defensa estarían Hárold Gómez (en reemplazo de Angulo), Éduar Caicedo (en sustitución de Menosse), Jorge Arias y Darwin Andrade; en la zona de volantes estarían Carlos Robles, Jhojan Valencia, Kevin Velasco y Andrés Arroyo, sobre quien, parece, va a recaer, por lo pronto, la responsabilidad del trabajo que hacía Palavecino; y en la delantera, Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez. Vásquez viene de marcar el gol de la victoria contra Patriotas.



Tras la ausencia de Palavecino, el técnico Arias les pidió a los directivos un remplazo y entregó un nombre, aduciendo que “se nos van 15 goles”, pero el comité ejecutivo del equipo no traerá un refuerzo.



“Yo confió plenamente en lo que tenemos, en Marco (Pérez) y Ángelo. El ‘profe’ tiene que darles la confianza a los muchachos. El DT tiene una responsabilidad y es ganar los partidos, nosotros también, pagarles los salarios”, zanjó el presidente de la institución, Marco Caicedo, en el programa Zona Libre de Humo.



La sexta fecha de la Liga se abrió el viernes con los juegos Pereira Vs. Patriotas (1-2), Alianza Petrolera Vs. Once Caldas (0-0) y Boyacá Chicó Vs. América (1-2).



Además del juego entre Cali y Águilas, la jornada sigue este sábado con los cotejos Equidad Vs. Millonarios (3:15) y Envigado vs. Junior (8:00). Y mañana se cierra con los partidos Santa Fe Vs. Bucaramanga (2:00), Medellín Vs. Jaguares (6:05) y Pasto Vs. Tolima (8:10).