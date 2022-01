¡A ganar o ganar en Medellín!: Deportivo Cali en busca de su primera victoria en esta Liga 2022

Deportivo Cali vive la época gris del postítulo y todavía no ha podido celebrar con victoria su rótulo de campeón del fútbol colombiano.



Los dirigidos por Rafael Dudamel vienen de dos derrotas difíciles contra Jaguares en Montería por la fecha 1 y contra el Deportes Tolima el miércoles pasado por la segunda jornada.



A la desesperación por parte de los hinchas verdiblancos que anhelan celebrar la primera victoria de este 2022, ahora se le suma la incertidumbre por las múltiples bajas que ha sufrido el equipo en apenas 30 días del año.



Sin embargo, con la nómina todavía marcada por ausencias importantes, el ‘azucarero’ visita este domingo (4:05 p.m.) al Independiente Medellín, que también necesita de los tres puntos luego de caer derrotado contra Patriotas, en Tunja.



Si hay algo claro en el Deportivo Cali es que adolece de algunas de las piezas clave que dieron el campeonato de la temporada pasada.



Las ausencias de Hernán Menosse, Jhojan Valencia, Andrés Colorado y ahora la del goleador Hárold Preciado, quienes ya no hacen parte del club verdiblanco, tienen golpeado el trabajo del técnico Rafael Dudamel, al que le ha tocado gambetear con jugadores sub-20 o algunos que no tienen mucho ritmo de competencia en este comienzo de Liga.



Burdisso, casi listo

El defensor central Guillermo Burdisso llegó el viernes pasado a la ciudad de Cali y solo mañana presentará exámenes médicos. En caso de aprobarlos, firmará su vinculación con el verdiblanco.



Otro de los jugadores de quien se espera pueda concretarse su vinculación es el lateral izquierdo Cristian Mafla, que viene procedente del fútbol de la MLS.



Frente al Independiente Medellín, se espera como novedad la puesta en la titular del lateral derecho Aldaír Gutiérrez, quien jugó parte del segundo tiempo en la derrota contra Tolima.



Deportivo Cali llega a este juego en la posición 19 sin puntos.