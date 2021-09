¡A cuartos! Deportivo Cali le remontó al Medellín y avanzó en la Copa Colombia

Deportivo Cali se clasificó a cuartos de final de la Copa Colombia al vencer este jueves 3-1 al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.



Ángelo Rodríguez y el uruguayo Gastón Rodríguez en dos ocasiones anotaron para el cuadro azucarero; Edwar López había puesto arriba al Poderoso de Antioquia.



Ahora América se encontrará con América en la siguiente fase de la Copa Colombia.



El juego en territorio antioqueño fue igual de emocionante al de la ida en Palmaseca, donde igualaron 2-2.



El conjunto rojo puso contra las cuerdas al Deportivo Cali en varios momentos del primer tiempo. Si bien los azucareros buscaron el área rival e inquietaron el arco del local, no lograron ser certeros para anotar.



Jhon Vásquez no logró conectar con precisión un lanzamiento de Juan Camilo Angulo. Fue la más clara para el conjunto caleño, que perdonó al ‘poderoso’ en su patio.



En cambio, el equipo de ‘Bolillo’ Gómez le cobró al Cali, a los 24 minutos el extremo Edward López puso arriba en el marcador al rojo (1-0), conectando con un potente cabezazo un centro de Adrián Arregui.



El equipo azucarero, como ha sido costumbre, no tuvo reparos en defensa y el Medellín por poco sigue de largo. A los 29’ el delantero Diego Herazo desperdició una gran opción para aumentar la ventaja en el marcador. No logró invocar una gran asistencia de Javier Reina de contragolpe.



El 10 del ‘poderoso’ estuvo encendido, además de sus pases peligrosos sacó un gran remate de zurda de larga distancia, que terminó pegando en el horizontal.



Con el desespero de igualar el encuentro, Arias mandó al campo en los primeros minutos del segundo tiempo a Gastón Rodríguez por Andrés Arroyo y a Ángelo Rodríguez por Jhon Vásquez. La artillería que tenía el DT uruguayo en el campo se debilitó por la lesión de tobillo de Hárold Preciado, que debió dejar la cancha a los 59’.



Los verdiblancos estuvieron cerca de igualar el partido con un remate a colocar de Teófilo, que sacó de manera brillante el portero Andrés Mosquera.



No dejaron el buscar el partido los azucareros, que empataron el juego (71’) con un tanto de Ángelo Rodríguez, empujando la pelota que rebotó en el vertical para el 1-1.



Y unos minutos después Gastón Rodríguez, de tiro penal, puso el 2-1 para los verdiblancos. Cuando se jugaba tiempo de reposición, Gastón concretó un fulminante contragolpe y sentenció el duelo con un 3-1 inobjetable.



Los azucareros avanzaron a los cuartos de final donde se verán con América.