A callar la 'Boca': Deportivo Cali se juega su paso a octavos de Copa Libertadores

Deportivo Cali visita esta noche nuevamente tierras argentinas en busca de la ilusión de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Un empate en La Bombonera necesitan los verdes para eliminar a Boca Juniors en la fase de grupos y avanzar a la siguiente ronda.



Los ‘Azucareros’ enfrentarán a un Boca que viene de quedar campeón de la Copa de la Liga. Sin embargo, los ‘Xeneizes’ no tendrán en sus filas a dos jugadores que estuvieron en el título del pasado domingo: Luis Advíncula, por lesión, y Sebastián Villa, ya que le queda una fecha de suspensión por los incidentes en Brasil ocurridos en la edición pasada de la Copa contra Atlético Mineiro.



Una ventaja para aprovechar el Deportivo Cali que, por el contrario de Boca, tiene dos jugadores que regresan a la nómina luego de haber pagado una fecha de suspensión por amarillas: el central Guillermo Burdisso y el lateral izquierdo Christian Mafla.



“Ya sabemos lo que es jugar este tipo de partidos en los que un gol puede cambiar totalmente el ritmo del juego. Nosotros tratamos de transmitirles eso a lo más chicos. Un partido en La Bombonera se juega aparte”, expresó el argentino Burdisso.



No la tiene del todo fácil el equipo del técnico Rafael Dudamel. Solo el empate los clasifica a la siguiente ronda, pero Boca también irá el todo por el todo para no quedarse por fuera de la Libertadores en la fase de grupos.



“No venimos a meternos atrás y colgarnos del travesaño. Lo más importante es salir a buscar el partido y jugarlo de igual a igual. Tenemos que ser inteligentes para saber en qué momento atacar y defender”, agregó Burdisso.



Por su parte, los verdiblancos cuentan con Teófilo Gutiérrez, alguien que sabe lo que es jugar y marcar en La Bombonera.



“Va a ser un lindo partido, ellos tienen la necesidad de ganar. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer dentro de la cancha, tenemos la ambición de pasar de ronda”, analizó ‘Teo’, campeón de la Libertadores con River en 2015.



Por último, para este encuentro Deportivo Cali llega como líder del grupo con 8 puntos, los mismos que tiene Corinthians, pero los verdes tienen una diferencia de gol de +4. A los paulistas solamente los eliminaría una derrota por goleada de Always Ready hoy.



Boca es tercero con 7 unidades. Los ‘Xeneizes’ asegurarían su paso a los octavos de final con una victoria. El equipo de Battaglia es el único argentino del certamen que faltaría por clasificar a la siguiente fase.