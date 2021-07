Valle sigue dando pelea en el Interligas de Balonmano en Cartagena

Ricardo Micolta Angulo

Este sábado se realizaron 12 partidos, 6 de damas y 6 de hombres en horas de la mañana y la tarde, en la playa de Bocagrande, en Cartagena, en la segunda jornada del Campeonato Nacional Interligas de Balonmano Playa.



La brisa y el sol cartagenero asistieron puntuales a la fiesta deportiva en las playas de Bocagrande. Las damas no se hicieron esperar y Antioquia aprovechó su buen nivel para vencer 2-0 a Bogotá. Por su parte, las sanandresanas derrotaron por igual marcador al representativo local. Valle le ganó 2-0 a sus similares del Atlántico.



En la competencia masculina Antioquia 2 Atlántico 1, Bogotá 2 Bolívar 0, San Andrés 2 Valle 1 y Antioquia 2 Bogotá 0. Asi cerró la jornada matinal en Cartagena.



Hay que recordar que este es el segundo de tres eventos clasificatorios a los Juegos Nacionales de Mar y Playa. El tercero se llevará a cabo en el mes de agosto en Medellin y los clasificados serán los que tengan mejor puntuación.



Resultados de la tarde



Damas



Valle 2 Bolívar 0



Antioquia 2 San Andrés 0



Bogotá 2 Atlántico 1





Masculino



Bolívar 2 Valle 0



San Andrés 2 Atlántico 0





Jornada del domingo



Damas



7:45 a.m. Bolívar vs Atlántico



9:45 a.m. Antioquia vs Valle



10:45 a.m. Bogotá vs San Andrés



12:15 Tercer lugar



1:45 p.m. Primer lugar



Hombres



7:00 a.m. Bogotá vs Atlántico



8:30 a.m. Valle vs Antioquia



10:00 a.m. San Andrés Bolívar



11:30 a.m. Tercer lugar



1:00 p.m. Primer lugar