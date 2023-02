¡Una locura! El partido Kings-Clippers es el segundo con más puntos en la historia de la NBA 

En un trepidante juego con dos prórrogas, los Sacramento Kings vencieron la noche del viernes por 176-175 a Los Ángeles Clippers en el segundo partido con más puntos combinados en la historia de la NBA.



El total de 351 puntos sumados por Kings y Clippers está solo por debajo de los 370 que se registraron en la victoria de los Pistons frente a los Nuggets por 186-184 en una triple prórroga en diciembre de 1983.



El choque del viernes, en el que Russell Westbrook debutó con los Clippers, fue también la segunda vez en la historia en que los dos equipos superan los 170 puntos y empató el récord de triples convertidos en un juego con 44.



El duelo en el Crypto.com Arena fue presenciado por 19.000 aficionados que desafiaron la feroz tormenta que azotó todo el viernes a la ciudad de Los Ángeles.



Aprovechando las débiles defensas por ambos bandos, hasta tres jugadores superaron la cuarentena de puntos: Kahwhi Leonard (44 puntos), por los Clippers, y De'Aaron Fox (42) y Malik Monk (45) por los Kings, este último partiendo desde el banquillo.



Los aficionados de los Clippers comenzaron la noche recibiendo con una enorme ovación a Russell Westbrook, quien se estrenó con una cuenta de 17 puntos y 14 asistencias.



El veterano base, nueve veces All-Star, se incorporó esta semana a la franquicia después de que fuera traspasado por los vecinos Lakers a los Jazz, que lo cortaron sin que llegara a debutar.



A diferencia de su última etapa en los Lakers, Westbrook recibió galones de titular junto a Leonard y la otra estrella de los Clippers, Paul George, que aportó 34 puntos.



Los Clippers desperdiciaron numerosas ocasiones de sentenciar el partido, una de ellas en el cierre del tiempo reglamentario cuando su defensa permitió que Malik Monk clavara un triple a 1,1 segundos del final para forzar el primer tiempo extra.



Después fue Paul George quien falló un tiro que pudo evitar la segunda prórroga, en la que aún así los Clippers llegaron a dominar 171-175 a 80 segundos del final.



Pero otro triple de Monk y una canasta de Fox pusieron a los Kings en cabeza y el francés Nicolas Batum erró el último tiro de los Clippers sobre la bocina.



"Fue un gran partido sobre todo para los aficionados. Un partido loco con muchos cambios en el marcador", dijo después el técnico de Clippers, Ty Lue.



- Giannis se lesiona en triunfo de Bucks -

En otro partido del viernes, los Milwaukee Bucks sumaron su decimotercer triunfo seguido al batir 128-99 a los Miami Heat pese a la temprana pérdida de Giannis Antetokounmpo por una lesión de rodilla.



Los Bucks, segundos de la Conferencia Este tras los Celtics, vencían ya por 35-27 cuando Antetokounmpo tuvo que dejar el juego a falta de 73 segundos para el final del primer cuarto.



El griego, que se había recuperado a tiempo de una lesión de muñeca sufrida antes del parón por el All-Star, chocó su rodilla derecha contra la de un rival y de inmediato solicitó un tiempo muerto para retirarse al vestuario con una cuenta de 4 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.



Los Bucks confirmaron minutos después que su estrella no regresaría a la cancha pero no dieron detalles sobre el alcance del problema físico.



Pese a la ausencia de su líder, los Bucks no sacaron el pie del acelerador y pasaron por encima de unos Heat que contaban con sus principales figuras y con el debutante Kevin Love.



El veterano ala-pívot, cortado la semana pasada por los Cavaliers tras nueve años y un anillo con la franquicia, salió como titular pero no anotó un solo punto en 22 minutos de juego.



También debutó con Milwaukee el ala-pívot Meyers Leonard (5 puntos), quien estaba fuera de la liga desde que en marzo de 2021 los Heat lo suspendieron y multaron por proferir un insulto antisemita durante una partida de videojuegos retransmitida por Twitch.



- 12 triples de Thompson -

Otra de las grandes actuaciones de la noche vino del veterano Klay Thompson, que llegó a 42 puntos con 12 triples en la victoria de los Golden State Warriors 116-101 frente a los Houston Rockets.



El escolta se convirtió en el primer jugador de la NBA en anotar 12 triples en dos partidos de la misma temporada, después de los que le endosó el 6 de febrero a los Thunder.



Thompson, de 33 años, posee el récord de triples en un juego de la NBA desde los 14 que encestó en octubre de 2018 a los Bulls.