Una ex snowboarder acusa a entrenador olímpico de Estados Unidos por acoso sexual

La ex snowboarder olímpica Callan Chythlook-Sifsof acusó al entrenador del equipo estadounidense en los Juegos Olímpicos de Pekín, Peter Foley, de conducta sexual inapropiada en una serie de publicaciones en Instagram el viernes.



Chythlook-Sifsof, de 32 años, dijo en la red social que "Peter Foley ha tomado fotos de deportistas femeninas desnudas durante más de una década".



La estadounidense también afirmó que el entrenador le hizo un comentario sexual a ella, cuando tenía 17 años, y a una compañera de equipo en Lake Louise (Canadá) en 2014.



"No puedo ver otros Juegos Olímpicos sin decir esto públicamente", dijo la deportista.



En un comunicado enviado a varios medios de comunicación, la federación estadounidense de esquí y snowboard (US Ski & Snowboard) avanzó que está investigando estas acusaciones.



"Nos tomamos estas acusaciones muy seriamente y las acusaciones están siendo investigadas", señaló el organismo.



En sus mensajes, Chythlook-Sifsof también dijo que Hagen Kearney, un deportista olímpico de snowboardcross estadounidense, había utilizado un insulto racial contra ella y la había acosado.



"No volveré a cargar con estas cosas", aseguró. "Hubo comportamiento extraño en todos los ámbitos. Las personas que he nombrado se han comportado abiertamente de forma tóxica, pero la verdad es que la cultura en el equipo protegía este comportamiento. Se han normalizado cosas que no están bien".



"Otros deportistas han tenido comportamientos racistas y misóginos, han participado activamente en la extraña dinámica que creó Peter Foley y provocaron que deportistas o personal femenino fueran víctimas de violencia sexual", afirmó Chythlook-Sifsof.