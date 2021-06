Tsitsipas y Zverev jugarán una de las semifinales de Roland Garros

Ricardo Micolta Angulo

El griego Stefanos Tsitsipas (número 5 mundial) y el alemán Alexander Zverev (6º) jugarán una de las semifinales de Roland Garros tras superar este martes sus duelos respectivos de cuartos, frente al ruso Daniil Medvedev (2º) y el español Alejandro Davidovich (46º), respectivamente.



Tsitsipas, de 22 años, se clasificó para su segunda semifinal consecutiva en el torneo parisino, derrotando en tres sets a Medvedev, por 6-3, 7-6 (7/3) y 7-5.



Medvedev, de 25 años y que hasta esta edición nunca había ganado un partido en Roland Garros, demostró que ha hecho muchos progresos en la tierra batida, pero aún le queda frente a especialistas como Tsitsipas.



El griego restó mejor (43 restos ganadores por 27 para el ruso) y cometió menos errores no forzados (24 a 44), mostrándose más sólido con su juego, especialmente en los momentos claves.



La victoria del griego puede considerarse lógica, no en vano es el tenista que más partidos ha ganado este año (38) y en la temporada de tierra ha logrado los títulos en Montecarlo y Lyon.



El rival de Tsitsipas será Zverev, que en el primer cuarto de final masculino no dio opción al joven español Alejandro Davidovich (46º), al que derrotó claramente por 6-4, 6-1 y 6-1.



Davidovich, de 21 años, jugó mermado físicamente tras el esfuerzo realizado para superar en la ronda anterior al argentino Federico Delbonis.



"Físicamente estaba roto", admitió el joven malagueño, que solo pudo oponer algo de resistencia en el primer set.



El cuadro de semifinales masculinas se completará el miércoles con Rafael Nadal, vencedor en 13 ocasiones en París, y Nopvak Djokovic, número 1 mundial, favoritos ante el argentino Diego Schwartzman (10º) y el italiano Matteo Berretini (9º), respectivamente.​

- Resultados de la jornada en Roland Garros



- Individuales masculinos - Cuartos de final:



Alexander Zverev (GER/N.6) derrotó a Alejandro Davidovich (ESP) 6-4, 6-1, 6-1.



Stefanos Tsitsipas (GRE/N.5) a Daniil Medvedev (RUS/N.2) 6-3, 7-6 (7/3), 7-5.