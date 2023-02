Tres suramericanos en el top 20 del Astara Golf Championship en Bogotá

Una tercera ronda de 69 golpes le permitió al noruego Kris Ventura ascender hasta el primer lugar del Astara Golf Championship presentado por Mastercard, cuarta parada de la temporada 2023 del Korn Ferry Tour.



Luego de 54 hoyos de juego en el Country Club de Bogotá, el jugador de 24 años llegó a un global de 202 golpes 10-bajo par y se separa por tan solo un golpe del australiano Rhein Gibson (66), el alemán Thomas Rosenmueller (68) y los estadounidenses Ryan Gerard (68) y Kevin Dougherty (72). El último de los mencionados firmó su primera ronda sobre par de la semana y eso lo llevó a ceder el liderato,



En el sexto lugar con global de 8-bajo par aparecen los estadounidenses Curtis Thompson (67), Ryan McCormick (68) y David Kocher (70) y el neozelandés Brett Drewitt (66). El top-10 lo cierran cinco jugadores con 7-bajo par. Entre ellos destaca el exjugador del PGA TOUR, Brandon Harkins, quien terminó el día con un 67.



De los seis jugadores latinoamericanos que superaron el corte los mejores ubicados a falta de 18 hoyos son los argentinos Abel Gallegos y Nelson Ledesma y el chileno Cristóbal del Solar. El último de ellos firmó un 68 este sábado y mañana intentará reafirmar ese gran nivel que lo tiene como líder del listado de puntos de PGA TOUR Latinoamérica.



“Salvé un gran par en el 18 luego de una salida muy mala. Creo que jugué muy bien todo el día y pude haber hecho 8-bajo par o algo así. El score no refleja lo bien que jugué, pero eso pasa en este deporte. Mañana trataré de salir a hacer lo mismo y esperar a ver qué sucede”, sostuvo el chileno, cuatro veces ganador en la gira latinoamericana.



El Astara Astara Golf Championship es el segundo de tres torneos del Korn Ferry Tour en América Latina. El primero fue el Panamá Championship y el tercero será el Astara Chile Classic, del 30 de marzo al 2 de abril en Santiago de Chile. El jugador latinoamericano que sume más puntos en este trío de eventos recibirá una exención para jugar el México Open at Vidanta, torneo del PGA TOUR programado del 27 al 30 de abril en Vallarta, México.



De padre mexicano y con un trabajo como coach en La Florida, Ventura espera obtener su tercer triunfo esta semana en el Korn Ferry Tour. Hoy empezó a demostrar que lo puede conseguir. A pesar de iniciar con bogey-bogey pudo recuperarse en el resto de la ronda y con birdies al 4, 8, 12 y 18 mañana saldrá como líder de la competencia en el campo Fundadores del Country Club de Bogotá.



“Ciertamente fue bueno terminar con birdie. Empecé el día de forma dura, pero traté de ser paciente e inteligente. Me voy más que orgulloso de la forma en la que batallé para terminar la ronda bajo par”, sostuvo Ventura sobre su tercera ronda en la capital colombiana.



Ventura ha superado dos de los tres cortes de la temporada del Korn Ferry Tour y su mejor posición ha sido un empate por el puesto 46 en el Bahamas Great Abaco Classic. Sus dos victorias en el circuito estadounidense se dieron en 2019, temporada en la que terminó cuarto en el listado de puntos. Estos triunfos en el Pinnacle Bank Championship y en el Utah Championship lo llevaron a ascender al PGA TOUR donde ha sido parte de 50 torneos.



“El campo tiene los greenes muy firmes y rápidos así que no puedes ser muy agresivo. Tienes que saber cómo jugar para hacer birdies. Solo hay un par de hoyos donde es fácil hacer birdie o algo mejor. He tratado de jugar la pelota al centro del fairway para darme una que otra oportunidad”, sostuvo Ventura, quien nació en Puebla, México, lugar donde pasó los primeros 12 años de su vida.



La ronda final iniciará a las 6:35 a.m., hora local, con todos los jugadores saliendo por el tee del hoyo 1. El último grupo saldrá a las 11:15 a.m. y estará conformado por el líder Kris Ventura, Rhein Gibson y Gerard.