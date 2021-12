Tras su grave accidente, Tiger Woods regresa al golf donde lo dejó

El mundo del golf aguarda con expectación el regreso de Tiger Woods el sábado en el PNC Championship, el último evento que disputó antes de su grave accidente de auto y donde volverá a competir en pareja con su hijo Charlie.



Este viernes, ambos comenzaron a atraer los focos al saltar al campo del Ritz-Carlton Golf Club de Orlando (Florida) para una exhibición previa al torneo.



Diez meses después de la colisión, Woods sigue recuperándose de varias fracturas en la pierna derecha pero ha dejado una gran impresión en las prácticas previas al PNC Championship.



Mike Thomas, ganador del torneo en 2020 junto a su hijo, el golfista profesional Justin Thomas, dijo el jueves que es "impresionante" el estado actual de Tiger teniendo en cuenta su situación.



En las últimas semanas, el ex número uno mundial ha reconocido que llegó a temer la amputación de su pierna después de que se estrellara con su camioneta el pasado febrero en las afueras de Los Ángeles (California), manejando casi al doble de la velocidad permitida.



El golfista californiano, de 45 años, acababa de ser operado por quinta vez de la espalda para alargar su legendaria carrera, en la que ha conquistado 82 torneos de PGA - igualando el récord de Sam Snead - y 15 de Grand Slam.



Los dolores le habían regresado en diciembre de 2020 jugando con su hijo en el PNC Championship, el torneo que ahora ha elegido para su regreso.



En aquella ocasión, Tiger y Charlie hicieron su debut en este evento por parejas, integradas por un campeón de Grand Slam y un familiar, y el más joven de los Woods se robó el espectáculo con un eagle en la primera ronda y un swing muy similar al de su célebre padre.



Con solo 11 años, Charlie fue el participante más joven en la historia del torneo y la dupla concluyó en el séptimo lugar de una edición en la que se impusieron Justin Thomas y su padre Mike.



Tiger disfrutó tanto la experiencia que el sábado volverá a salir al campo del Ritz-Carlton Golf Club con su hijo para la primera ronda, con su golpe de salida programado para las 12H18 locales (17H18 GMT).



"Voy a jugar como padre y no podría estar más emocionado y orgulloso", dijo Woods la semana pasada en el anuncio de su regreso.

- Es "impresionante" -

En sus últimas intervenciones públicas, Woods reconoció que "está muy lejos" de poder jugar semana a semana en el circuito PGA y avanzó que su meta es participar en eventos puntuales.



El PNC Championship ofrece a Woods la posibilidad de un regreso sin las exigencias de los torneos regulares. El evento comprende dos rondas y podrá desplazarse en un carro de golf por el campo.



El ambiente familiar le restará presión al astro californiano pero Mike Thomas, ex golfista universitario, volvió a aumentar las expectativas al describir su estado actual.



"Es una locura lo bien y lo lejos que está golpeando para lo que ha pasado", explicó el jueves Thomas, quien dijo haber compartido una ronda recientemente con Woods.



Me parece "impresionante dónde está" (...) Tiene velocidad, distancia. Me sorprendió", reconoció.



A su lado Justin Thomas, número seis del ranking mundial, recordó que este torneo de final de año se basa en divertirse y disfrutar del tiempo en familia.



"Es lo mismo para todos nosotros", afirmó. "Yo estoy aquí para pasar tiempo con mi padre y Tiger está aquí para pasar tiempo con Charlie. Lo que pasa es que jugamos un torneo televisado".



"En términos de competencia, creo que sus expectativas son muy bajas", dijo Thomas sobre su colega. "Pero al mismo tiempo, él es quien es por una razón, así que estoy seguro de que estará molesto si no juega bien".



Otra pareja participante en esta edición será la número uno del golf femenino, la estadounidense Nelly Korda, junto a su padre, el ex tenista checo Petr Korda. La jugadora mostró también su emoción por competir al lado de Woods.



"No voy a mentir. Estoy siendo un poco egoísta, pero es bastante genial", reconoció.