Tiger Woods se desploma en el Masters de Augusta y pierde chances de pelear por el título

Un exhausto Tiger Woods dejó escapar el sábado sus sueños de pelear por el Masters al firmar la peor ronda de su carrera en Augusta (78 golpes) y quedarse a 18 golpes de Scottie Scheffler, quien mantenía su amplia ventaja como líder del torneo.



El estadounidense Scheffler, flamante nuevo número uno del ranking, no ha dejado de pisar el acelerador desde el viernes y este sábado conservaba su distancia de cinco golpes sobre sus más inmediatos perseguidores.



Tras sobrevivir al corte el viernes, Tiger Woods aspiraba a demostrar el fin de semana que está preparado para un nuevo milagro en Augusta a sus 46 años.



El viernes fue capaz de resistir al feroz viento para mantenerse en la pelea en su primer torneo desde el brutal accidente automovilístico de febrero de 2021, en el que casi pierde la pierna derecha.



Woods encaraba el fin de semana en la 19º posición, a nueve golpes de distancia de Scheffler, una desventaja que ningún campeón del Masters ha logrado remontar en los últimos 36 hoyos.



El golfista más grande del siglo no estaba dispuesto a claudicar pero sus opciones se desvanecieron rápidamente el sábado en medio del dolor y la fatiga de un frío Augusta National (Georgia).



Tiger cometió dos doble bogeys, cinco bogeys y tres birdies para 78 golpes (+6) en la peor ronda de sus 24 participaciones en Augusta, donde ha protagonizado las mayores gestas de su carrera y ganado en cinco ocasiones, a una del récord de Jack Nicklaus.



"Fue como una práctica de putt, golpeé como unos mil putts ahí fuera", declaró Woods, el gran dominador durante años de los ondulados e implacables greens de Augusta. "No creo que haya golpeado tan mal. Simplemente no tuve absolutamente ninguna sensación para los greens".



En un clima seco y frío (10º C) que no le favorecía por sus problemas de espalda, Woods tropezó en el arranque de la tercera ronda al cometer un bogey en el primer hoyo por segundo día seguido.



En el segundo estuvo a centímetros de un eagle pero se conformó con un birdie que le volvía a dejar a nueve golpes de distancia de Scheffler.



"Maldita sea", exclamó el ídolo en el golpe de salida del quinto hoyo, como premonición del doloroso doble bogey que acabaría cometiendo al fallar un putt de menos de un metro.



Las desdichas continuaron en el sexto cuando envió la pelota al búnker y se desahogó con un fuerte apretón del palo con las dos manos. El californiano sumó tres hoyos en par pero cometió otro bogey antes de iniciar la segunda parte del recorrido.



Los miles de aficionados que le siguen desde el jueves trataban de animarle, gritando cada golpe y ovacionándole en el green.



Dos birdies seguidos en el 12º y 13º insuflaron ánimos en Tiger pero, visiblemente fatigado, se desplomó en un doloroso cierre con dos bogeys y un último doble bogey.



"Hice lo que debía en cuanto al golpeo de la pelota, pero hice todo lo contrario en los green", lamentó. "Simplemente no pude tener una sensación".



Para encontrar una peor jornada de Woods en Augusta hay que remontarse a los 77 golpes que registró en la tercera ronda de 1996, cuando debutó como amateur.



Aunque caía hasta la posición 41 de 52, Woods sigue protagonizando un asombroso regreso al golf después de pasar semanas hospitalizado y meses sin poder caminar por las múltiples fracturas sufridas en la pierna derecha en el accidente, en el que colisionó con su todoterreno a casi 140 km/h.



En la cabeza de la tabla, Scottie Scheffler lograba mantener a raya a sus rivales y conservar la extraordinaria ventaja de cinco golpes con la que llegó al fin de semana.



Scheffler voló el viernes en Augusta con una tarjeta de 67 golpes (-5) para hacerse con el liderato y este sábado sumaba cinco birdies y dos bogeys en los primeros 13 hoyos para un acumulado de -11.