Tiger Woods ofreció disculpas por darle un tampón a Thomas en pleno torneo

El astro del golf Tiger Woods se disculpó este viernes por la broma que le gastó la víspera a su compañero de juego y amigo Justin Thomas, a quien le dio un tampón durante su torneo de regreso al circuito PGA.



Woods, de 47 años, le entregó el producto higiénico en la mano a Thomas justo después de superarle en el golpe de salida del noveno hoyo del Genesis Invitational, un torneo del cual también es anfitrión junto a su fundación benéfica.



Un sorprendido Thomas, el mejor amigo de Woods en el circuito, dejó caer de inmediato el producto a la hierba mientras Tiger se reía a su lado y lo abrazaba cuando ambos caminaban hacia el hoyo.



Aunque Woods trató de que fuera lo más discreto posible, el intento de broma fue registrado por las cámaras y en las últimas horas recibió numerosas reacciones en las redes sociales, donde muchos internautas lo consideraron un acto sexista.



"Se suponía que todo iba a ser diversión y juegos y obviamente no ha resultado así. Si ofendí a alguien, no fue el caso, solo eran amigos divirtiéndose", afirmó Woods este viernes al término de la segunda ronda en el Riviera Country Club, a las afueras de Los Ángeles.



"Si he ofendido a alguien de alguna forma, lo siento", aseguró. "No era esa mi intención. Es solo que nos gastamos bromas todo el tiempo y creo que viralmente no se entendió así, pero entre nosotros es diferente".



Woods, que dosifica al máximo sus apariciones debido a las secuelas físicas que le provocó su accidente automovilístico de 2021, no competía en un torneo oficial de PGA desde el Abierto Británico de julio.



El episodio suscitó algunas críticas hacia el californiano desde medios de comunicación.



"De verdad, Tiger", escribió la columnista de USA Today Christine Brennan al fustigar el "inmaduro" incidente.



"El mensaje de Woods a Thomas era obvio. Ha sido la frase a la que han recurrido los chicos tontos y a menudo inseguros durante generaciones: Juegas como una chica", espetó Brennan.



La reacción al episodio en las redes sociales resultó más variada.



"Me pueden llamar 'ofendida' o lo que sea, pero darle un tampón a otro golfista no tiene ninguna gracia", clamó un usuario en Twitter mientras otro calificaba las críticas de "ira fabricada" y muchos simplemente encontraban el episodio divertido.



Terminado el recorrido del jueves, Woods dijo que había disfrutado compartiendo la jornada con Thomas y el norirlandés Rory McIlroy.



"Fue una gran ronda", subrayó. "Nos pinchamos los unos a los otros, nos animamos mutuamente y contamos historias".



"Como no había estado aquí, me he perdido algunas de las cosas que han ocurrido en el circuito", afirmó.