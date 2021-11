Terminó la parada del reto 3x3 Tour Colombia de baloncesto, disputado en la ciudad de Cali

El Reto 3 x 3 Tour Colombia 2021 terminó su tercera parada en la sucursal del cielo, Cali, luego de tres días de una intensa jornada de baloncesto, en el centro comercial Cosmocentro.



Fueron 35 equipos de rama femenina y masculina, clasificados en las categorías Sub 14, Sub 17 y Mayores, quienes se sumaron al Reto y participaron de esta alta competencia para defender el título y emprender rumbo hacia la final nacional.



Se trató de todo un espectáculo deportivo que contó con la participación de jugadores profesionales y ex profesionales, así como también de presentaciones artísticas y culturales, premiaciones especiales, conversatorios y concursos deportivos que hicieron de este, uno de los mejores eventos deportivos del año.



La siguiente para es Medellín para dar paso, por último, a la gran final nacional.