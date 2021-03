Sixers, con una gran actuación de Danny Green, vencieron a los Lakers y continúan camino triunfal

Alejandro Cabra Hernandez

En su cuarta derrota seguida desde la lesión de LeBron James, Los Angeles Lakers cayeron el jueves 109-101 ante los Philadelphia 76ers en un juego en el que su ex jugador Dwight Howard recibió su anillo de campeón y minutos después fue expulsado.



En su primer retorno al Staples Center de Los Ángeles, los Lakers entregaron sus anillos a Howard y Danny Green como integrantes del equipo campeón de la pasada temporada.



Pero una vez iniciado el juego, Howard fue expulsado al final del primer cuarto tras recibir dos personales técnicas por encontronazos con el pívot de los Lakers Montrezl Harrell.



"Payasos. Tipos simplemente bromeando", dijo el técnico de los Sixers, Doc Rivers, preguntado por el incidente. "Es rídiculo, por ambas partes. No me gustó, en conclusión".



Danny Green, en cambio, fue el mejor jugador del partido con 28 puntos y 8 triples, el último de ellos decisivo para neutralizar la remontada de los Lakers.



El equipo angelino, que llegó a ir perdiendo por 18 puntos, se colocó por detrás 104-101 con solo 30,6 segundos por jugar, cuando Danny Green les fulminó con un triple desde la esquina a centímetros del defensor Kyle Kuzma.



Los Sixers, que siguen con la baja por lesión de su estrella Joel Embiid, se mantienen en la primera posición de la conferencia Este.



Los Lakers, en cambio, ocupan la cuarta posición del Oeste y temen perder más posiciones en las próximas semanas por las bajas por lesión de Anthony Davis y LeBron James.



El pívot español Marc Gasol regresó a la actividad tras casi un mes de ausencia por los protocolos de prevención del coronavirus y sumó 5 puntos en 15 minutos para los Lakers, cuyo máximo anotador fue Kuzma con 25 puntos.

Clippers doblegan a Spurs sin Kawhi

Con la baja de su estrella Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers vencieron 98-85 a los San Antonio Spurs solo pocas horas después del traspaso de uno de sus jugadores más emblemáticos, Lou Williams.



El veterano escolta, tres veces ganador del trofeo al Mejor Sexto Hombre de la NBA, fue enviado a los Atlanta Hawks junto a dos segundas rondas de Draft a cambio del base Rajon Rondo, en uno de los últimos traspasos antes del cierre del mercado este jueves.



"Fue duro. Todo el mundo sentía su presencia, en la pista, en el autobús", dijo el alero Paul George sobre Williams. "Será recordado, vaya carrera hizo en Los Ángeles. Desafortunadamente esto es parte del negocio".



Ante la ausencia de Leonard por molestias en el pie derecho, George comandó la ofensiva de los Clippers con 24 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias.



Por los Spurs, el alero DeMar DeRozan sumó 23 puntos y el base Dejounte Murray 18 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.



San Antonio también se movió en las últimas horas del mercado adquiriendo al joven pívot Marquese Chriss (Golden State Warriors) y llegando a un acuerdo para la salida de su figura de los últimos años, LaMarcus Aldridge, que ya estaba apartado del equipo y ahora buscará nuevo destino como agente libre.

Portland sufre ante unos Heat sin Butler

Con tres tiros libres de Damian Lillard a un segundo del final, los Portland Trail Blazers doblegaron por un ajustado 125-122 a los Miami Heat, que no contaron con su figura Jimmy Butler por enfermedad.



Lillard terminó con 22 puntos y 9 asistencias y evitó que el juego se fuera a la prórroga al anotar tres tiros libres producto de una falta de Trevor Ariza muy protestada por los Heat.



Por los Heat, el pívot Bam Adebayo logró 29 puntos y 9 rebotes y el joven escolta Tyler Herro 29 puntos y 8 asistencias desde el banquillo.



En el cierre del mercado, los Heat se hicieron con el escolta All-Star Victor Oladipo, proveniente de los Houston Rockets. Los Blazers, por su parte, enviaron al joven Gary Trent Jr. y al veterano Rodney Hood a Toronto a cambio del escolta Norman Powell.

Knicks siguen en ascenso

Los New York Knicks vencieron 106-102 a los Washington Wizards y siguen su sorprendente ascenso en la clasificación de conferencia Este, donde ocupan la quinta plaza.



El escolta suplente Alec Burks fue el máximo anotador del juego con 27 puntos para los Knicks, que remontaron una desventaja de 17 puntos.



Por los Wizards, antepenúltimos del Este, el veterano Russell Westbrook anotó 13 puntos en una espeluznante estadística de 3/15 en tiros de campo pero capturó 18 rebotes y repartió 9 asistencias.