Sigue la exclusión de los deportistas rusos y bielorrusos a un año y medio de París 2024

Los rusos y los bielorrusos siguen fuera de la pista: la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), máximo organismo del deporte olímpico número uno, decidió este jueves mantener su exclusión, a un año y medio de los Juegos Olímpicos de París-2024.



"Los atletas, directivos y miembros técnicos de Rusia y de Bielorrusia seguirán excluidos en un futuro próximo debido a la invasión de Ucrania", declaró el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, en una conferencia de prensa.



Después de haber "recomendado" en febrero de 2022 su exclusión de las competiciones internacionales, el Comité Olímpico Internacional (COI) mostró a principios de año su voluntad de "explorar las vías" para el regreso de los deportistas rusos y bielorrusos, eventualmente bajo bandera neutral y siempre que no hubieran "apoyado activamente la guerra en Ucrania".



Todavía en fase de "consultas detalladas" con las federaciones internacionales, el COI no ha fijado todavía un plazo para decidir aunque empieza a haber urgencias ya que las fases de clasificación para los Juegos Olímpicos han empezado ya en varios deportes, incluido el atletismo.



La Federación Internacional de Esgrima (FIE), ante la cercanía del inicio en abril de su fase de clasificación a los Juegos Olímpicos, votó el pasado 10 de marzo a favor de la reintegración de rusos y bielorrusos a sus competiciones.



La Federación Ucraniana de Esgrima anunció esta semana que boicoteará los torneos en los que participen representantes de esos dos países.



Una treintena de países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Suecia o Canadá, han pedido al COI una "aclaración" de sus intenciones, mientras que otros, como Polonia o los países bálticos, han amenazado con un boicot.



Por su parte, el Consejo de World Athletics decidió reintegrar a la Federación Rusa de Atletismo, que estaba suspendida desde hacía más de siete años por un gran escándalo de dopaje. Esa decisión no cambia nada sobre la participación inmediata de los atletas rusos en las competiciones por la situación debido a la guerra en Ucrania.