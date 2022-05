Con la clasificación de Valle del Cauca, Atlántico y Antioquia quedaron definidas este jueves las cuatro selecciones semifinalistas del Campeonato Nacional Sub-15 de Fútbol, que se está disputando en Barranquilla. Estos equipos se unen a Magdalena, que el martes había logrado su tiquete.



Precisamente el seleccionado de Magdalena fue el primero en jugar en el Estadio Moderno, goleando 3-0 a Meta para asegurar el primer lugar del Grupo B con 9 puntos. Carlos Becerra, Gabriel Arrieta y Amaris Zamora marcaron los goles.



Su rival en semifinales será Antioquia, que fue segundo del Grupo A. Esta zona la ganó Atlántico, que en la última fecha igualó 0-0 contra los antioqueños.



Tolima derrotó 2-1 a Córdoba, pero quedó eliminado pese a tener los mismos 5 puntos de Atlántico y Antioquia, oncenos que avanzaron por tener mejor diferencia de goles.



Atlántico fue primero por tener mejor Juego Limpio que Antioquia, ya que igualaron en unidades, goles anotados y recibidos. El cuadro atlanticense buscará el sábado su paso a la final ante Valle del Cauca en el estadio Romelio Martínez.



Los vallecaucanos terminaron segundos del Grupo B con 6 puntos, tras derrotar 2-0 a Bogotá con anotaciones de Juan Molina y Nicola Profeta.



Posiciones

Grupo A

1. Atlántico 5 puntos (4 GF/ 2 GC)

2. Antioquia 5 (4 GF / 2 GC)

3. Tolima 5 puntos (3 GF / 2 GC)

4. Córdoba 0



Grupo B

1- Magdalena 9 puntos

2- Valle del Cauca 6

3- Bogotá 3

4- Meta 0



Programación de las semifinales:

​

Sábado - Romelio Martínez

9:10 a.m. Magdalena vs Antioquia



11:10 a.m. Atlántico vs Valle del Cauca