Vibrante partido: Colombia empató con Brasil y dio otro paso hacia la clasificación para la gran final

Colombia empató este miércoles 1-1 contra Brasil por la cuarta jornada del Grupo A del Suramericano Sub 20 y dejó en suspenso su clasificación al hexagonal final, cupo que tendrá que disputar con Argentina el viernes, luego de que los gauchos vencieran 1-0 a Perú y revivieran en el torneo que se juega en territorio colombiano.



El empate dejó a los colombianos con 5 puntos en la tabla de posiciones en el tercer lugar, por debajo de Paraguay (7) y Brasil (7), ya clasificados.



Un empate el viernes le bastará a Colombia para obtener el boleto a la instancia final, porque sumaría 6 puntos y Argentina se quedaría con 4. Los peruanos ya quedaron por fuera.



El de este miércoles en el Pascual Guerrero fue el mejor partido que hizo el equipo que dirige el técnico Héctor Cárdenas. Mostró juego colectivo, algo que le había faltado en los juegos anteriores, y tuvo en su capitán Gustavo Puerta, Juan Castilla, Édier Ocampo y Daniel Luna los hombres más importantes de la cancha.



Tuvo mucho ímpetu Colombia en su juego y desde temprano comenzó inquietando el arco de Brasil. A los 11 minutos, Luna y Castilla generaron una jugada que pudo terminar en gol, pero ningún delantero remató el pase limpio con que acabó esa acción.



Héctor Cárdenas, técnico de Colombia. Bernardo Peña / El País

En el 28 le fue anulado un gol a Ricardo Caraballo por un fuera de lugar al límite y tres minutos más tarde vino un golazo de uno de los mejores jugadores del Suramericano.



Gustavo Puerta inició la jugada haciendo una pared con Luna y él mismo la terminó con un zapatazo inalcanzable, al ángulo, para el guardameta brasileño.



De Puerta a puerta y golazo, para el júbilo de los 28 mil aficionados que había en las gradas del Pascual. Celebró el jugador vallecaucano con su familia, que estaba en la tribuna de occidental.



Estuvo Colombia cerca de marcar el puntillazo, en el minuto 41, pero Caraballo les perdonó la vida a los brasileños, al desperdiciar la opción casi debajo del arco.



En un tiro libre llegó el empate de Brasil en el 44. Cobró Gilherme y encontró bien ubicado a Andrey, que cabeceó ganándole la posición a Kevin Mantilla para poner el 1-1 en la pizarra. El arquero Luis Marquines tuvo responsabilidad en el gol al no salir a cortar el centro o por lo menos achicar.



En la parte complementaria, Colombia no bajó las revoluciones. Lo intentó con juego por la izquierda, por la derecha, por el centro, pero no pudo llegar al gol de la victoria.



Lo tuvo Miguel Monsalve. También Luna, pero no hubo puntería y al final ambos equipos tuvieron que conformase con un empate en un buen partido, con vértigo y despliegue físico de lado y lado.



El viernes, Colombia tendrá que ir al menos por el empate contra Argentina. No podrá jugar Puerta por acumulación de amarillas. Pero la ilusión sigue.