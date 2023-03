Tome nota: así es el fixture de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026

Este miércoles la Conmebol sorteó el fixture para las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, durante la sesión del consejo en Ruanda.



De antemano se confirmó que en Suramérica se mantendrá el mismo sistema de 18 jornadas con enfrentamientos todos contra todos y comenzará en la fecha Fifa de septiembre 2023 e irá hasta en septiembre de 2025.



Según el sorteo, la Selección Colombia comenzará su camino al campeonato mundial enfrentando a Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla y cerrará la fecha Fifa visitando a Chile.



Cabe recordar que para este campeonato Mundial la Conmebol cuenta con seis cupos y medio, luego del aumento de selecciones participantes para la edición de 2026.



El fixture completo de la Selección Colombia para las Eliminatorias al Mundial 2026 es el siguiente:

​

​Septiembre 2023

Colombia vs. Venezuela

Chile vs. Colombia



Octubre 2023

Colombia vs. Uruguay

Ecuador vs. Colombia



​Noviembre 2023

Colombia vs. Brasil

Paraguay vs. Colombia



​Septiembre 2024

Perú vs. Colombia

Colombia vs. Argentina



​Octubre 2024

Bolivia vs. Colombia

Colombia vs. Chile



​Noviembre 2024

Uruguay vs. Colombia

Colombia vs. Ecuador



​Marzo 2025

Brasil vs. Colombia

Colombia vs. Paraguay



​Junio 2025

Colombia vs. Ecuador

Argentina vs. Colombia



Septiembre 2025

Colombia vs. Bolivia

Venezuela vs. Colombia