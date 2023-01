Suramericano Sub 20: Colombia y Paraguay abren hoy en Cali la fiesta del fútbol juvenil

Sin su figura principal, el delantero Jhon Jáder Durán, la Selección Colombia comienza esta noche su andadura en el Campeonato Suramericano Sub 20, en busca de su cuarto título, esta vez de la mano del técnico vallecaucano Héctor Cárdenas.



Ante Paraguay en el estadio Pascual Guerrero, Colombia saldrá a partir de las 7:30 p.m. por sus primeros 3 puntos en el Grupo A, del que hace parte, además, con las selecciones de Brasil, Argentina y Perú.



Durán, fichado recientemente por el Aston Villa de Inglaterra, fue requerido por su club para los exámenes médicos y la firma del contrato, razón por la cual tuvo que ser desconcentrado por el técnico Cárdenas.



El seleccionador confía en que el jugador, que desde luego no podrá estar hoy contra Paraguay, pueda regresar pronto al conjunto cafetero para competir en el torneo.



Durán no será reemplazado por un nuevo jugador, pues el reglamento del torneo solo lo permite si ha habido lesión o enfermedad, antes de comenzar la competencia, y este no es el caso.



“No nos toma por sorpresa (el llamado de Durán por parte del Aston Villa), porque había conocimiento, pero consideramos que el momento iba a ser después del Suramericano. También entendemos que es el futuro de un deportista y no le podemos negar esa oportunidad. Lo importante aquí es que ya hay un acercamiento, una comunicación directa de Federación y el jugador con el club, y esperamos que si es como se ha venido desarrollando este tema, pueda estar nuevamente con nosotros”, afirmó ayer Cárdenas ante la prensa, en la víspera del comienzo del torneo.

Para relevar a Durán en el ataque colombiano, Cárdenas esbozó varias opciones

“Lo tenía como una de las fichas importantes, pero tenemos tres alternativas que vienen haciéndolo con buen suceso en sus clubes. Están Jorge Hurtado, Ricardo Caraballo e Isaac Zuleta y, por qué no, Juan David Fuentes, que recientemente en su club viene jugando en esa posición con buen suceso”, precisó el seleccionador tricolor.



“No basamos el trabajo en un solo jugador. Hay un funcionamiento colectivo y una idea de juego clara que el equipo reconoce independientemente de los nombres. Con Jhon Jáder teníamos diferentes alternativas, no solo como delantero centro, sino también como extremo, llegando como un segundo punta. Lo veníamos trabajando por la importancia de tener dos goleadores, uno como Ricardo que fue goleador en Sub 15. Hace parte de la versatilidad que debe tener el equipo y de la parte conceptual que ya conocen los jugadores”, subrayó Cárdenas.



Finalmente, el técnico analizó al primer rival del torneo. “Debemos tener atención a los aspectos positivos (de Paraguay) y ser un equipo que primero quiere representar a su país de buena forma, que tiene carácter, que compite muy bien; esos son los rasgos que hemos mostrado”.

Paraguay

“Buscamos tener una selección equilibrada en todas sus líneas. Paraguay se ha preparado de buena manera para este Suramericano, ha hecho muchos partidos amistosos, tratando de llevar a los chicos a la alta competencia a nivel de selección”, afirmó Aldo Bobadilla, DT de Paraguay.



“Respetamos mucho al rival, pero también tenemos lo nuestro, nos preocupamos mucho por nosotros, por tratar de imponer nuestra idea de juego porque creemos que es la manera de lastimar al rival”, acotó Aldo, conocido de la afición colombiana tras haber militado en el Independiente Medellín.

En detalle:

Antes del juego de Colombia esta noche, las selecciones de Perú y Brasil abrirán el Suramericano Sub 20 en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 5:00 de la tarde.



El Grupo B se abrirá mañana con los duelos Bolivia Vs. Venezuela (5:00 p.m.) y Ecuador Vs. Chile, ambos en el estadio Deportivo Cali.



Las instancias finales se jugarán en los estadios El Campín y Metropolitano de Techo (Bogotá).



El Suramericano Sub 20 entrega cuatro cupos para el Mundial de Indonesia, que se jugará entre el 20 de mayo y el 11 de junio.



La próxima salida de Colombia será el sábado a las 6:30 p.m. contra Perú. Ese día también será el duelo entre las selecciones de Paraguay y Argentina (4:00 p.m.).