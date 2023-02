Suramericano Sub 17: grupo bravo para la Selección Colombia en el torneo de Ecuador

El turno ahora es para la Selección Colombia Sub 17 que deberá buscar en el Suramericano de la categoría, que se jugará en Ecuador, el tiquete para el Mundial en Perú.



Después del sorteo de grupos llevado a cabo este viernes, el equipo nacional dirigido por Juan Carlos Ramírez quedó en el Grupo A con Brasil, el local Ecuador, Uruguay y Chile.



Sin duda un grupo exigente en el que clasificarán tres para el hexagonal final que da cuatro cupos para el Mundial.



El Suramericano Sub 17 se jugará del 30 de marzo al 23 de abril, y la primera fase llevará a cabo en Guayaquil, mientras que la ronda final con seis equipos se disputará en Quito.



En el Grupo B estarán Perú, que ya tiene cupo fijo para el Mundial por ser sede, Bolivia, Paraguay, Argentina y Venezuela.



Colombia Sub 17 viene adelantando su preparación en Bogotá, donde recientemente jugó un amistoso ante su similar de Perú, empatando 1-1.