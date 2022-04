Selección Colombia: los que serán el futuro de la 'Tricolor'

La Selección Colombia se quedó sin tarjeta de invitación a la máxima fiesta del fútbol que se celebrará entre noviembre y diciembre de este año. Despedirse del sueño de un tercer Mundial consecutivo aterrizó al país a una realidad que tiene que afrontar la ‘Tricolor’: es hora del recambio generacional.



El combinado nacional ya tuvo en sus filas un grupo de jóvenes jugadores que hicieron parte de las mayores en este clasificatorio a Catar 2022 y que ahora serían las siguientes piezas claves para el futuro.



A pesar de que el recambio es una idea que se necesita para mejorar la Selección, y aspirar a la Copa América del siguiente año y a las eliminatorias del Mundial del 2026, algunos piensan que se debe hacer con cuidado dicho proceso.



“Un cambio total no se puede hacer. Colombia no puede ser borrón y cuenta nueva porque hay una base, y también hay cosas buenas, no todo fue malo, hay buena proyección. Lo que se necesita es tiempo de trabajo", expresó el técnico Jorge Luis Pinto.

De esta manera, El País analizó la siguiente lista de jugadores que serían el futuro del combinado nacional.

Iván Arboleda

El tumaqueño de 25 años ha realizado gran parte de su carrera como profesional en el fútbol argentino. Debutó en Banfield y estando en el ‘Taladro’ tuvo su primer llamado a la Selección de mayores para un amistoso en 2019. Arboleda actualmente hace parte del Newell’s Old Boys.

Álvaro Montero

El actual cancerbero del Millonarios sería el principal candidato en ser el sucesor de David Ospina. Montero ya ha hecho parte de la Selección de mayores en sus actuaciones en la Copa América de 2019 y las últimas eliminatorias. Ha sido campeón del fútbol colombiano con el Tolima y con 28 años está en la madurez plena de un portero.

Carlos Cuesta

El antioqueño es una de las principales figuras que se perfilan para tomar las riendas de la zaga de la Selección. Cuesta ya jugó una Copa América en 2021 y fue titular en varios partidos de las eliminatorias. Con 23 años, el defensa central del Genk de Bélgica ha demostrado ser un buen candidato de hacerse cargo de la defensiva.

Jhon Janer Lucumí

Con 21 años debutó en la ‘Tricolor’ luego del llamado de Carlos Queiroz en la Copa América de 2019. Lucumí fue convocado en múltiples ocasiones para las eliminatorias rumbo a Catar. Jhon Janer fue parte del grupo de jugadores que ganaron el tercer lugar de la Copa América de 2021.



Actualmente es defensa central del Genk de Bélgica, donde ha tenido minutos en Champions League y quedado múltiples veces campeón en la liga nacional.

Andrés Colorado

El volante del Sao Paulo de Brasil es uno de los que se perfila en tomar el cargo de la primera línea de volantes.



Tuvo su debut en la Selección de mayores el 16 de enero de 2022 en el amistoso contra Honduras, donde marcó el gol de la victoria. Colorado, con 23 años, no volvió a tener llamado por parte de Rueda luego del amistoso, pero es alguien que ha estado en el radar de la ‘Tricolor’ y es pedido por analistas y exjugadores para que haga parte del proceso de recambio.

Jáminton Campaz

El tumaqueño de 21 años actualmente milita en el Gremio de Brasil. En Colombia fue campeón con el Deportes Tolima en 2021 demostrando ser uno de los jóvenes con mayor proyección. Su debut en la Selección fue el 17 de junio de 2021 en la Copa América en el partido contra Venezuela.

Luis Fernando Díaz

El ‘Guajiro’ es el pilar de la futura Selección Colombia. Con 25 años, en estas eliminatorias demostró que es el mejor jugador colombiano en la actualidad.



Sus buenas actuaciones con la Selección en el clasificatorio y en la Copa América del 2021 ayudaron a que Lucho llegara al Liverpool. De la mano de Klopp, Díaz podrá potencializar ese fútbol y ser el eje fundamental en la ‘Tricolor’. Estuvo cerca de clasificar a Catar 2022, pero ahora será el turno de él de encaminar a Colombia rumbo a la Copa Mundo del 2026.

Además, el ‘Guajiro’ fue uno de los goleadores del combinado nacional de estas eliminatorias con 3 tantos en 16 partidos disputados.

“Desde pequeño soñé con vestir esta camiseta y portarla con orgullo en un Mundial. Duele demasiado no haberlo conseguido. Mantengo las ganas de luchar por este sueño, de mi parte tendrán mi compromiso y sepan que dejaré todo para conquistar ese objetivo. Tendremos revancha”, compartió Luis Díaz en sus redes.

Luis Sinisterra

El caucano de 22 años ha sido uno de esos jugadores que ha hecho el proceso de divisiones menores de Selección.



En 2019 compitió el Mundial Sub20 en Polonia y en ese mismo año tuvo su debut en las mayores. Actualmente con el Feyenoord de Holanda ha anotado 18 goles en esta temporada. Sinisterra jugó en la última fecha de eliminatorias y demostró ser una de las figuras que ahora harán parte de la Selección en su recambio generacional.



Otros en el radar

Daniel Muñoz: el antioqueño de 25 años demostró en esta eliminatorias ser un jugador con bastantes condiciones para hacerse de la posición de lateral derecho. Muñoz debutó con la ‘Tricolor’ en junio de 2021 con la era de Reinaldo contra Perú en Lima.



Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández: el jugador del Watford de Inglaterra, con 22 años, le ha anotado goles al Arsenal y al Manchester City. Con Arturo Reyes tuvo su debut en las mayores de Colombia en 2018 en un amistoso.



Yáser Asprilla: el juvenil jugador de Envigado ya tuvo su debut en la Selección Colombia y, sin duda, es una de las promesas que hay que acercar con mayor constancia porque le puede aportar mucho al nuevo proceso del recambio generacional.