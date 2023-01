Selección Colombia Femenina disputará cuadrangular amistoso en México

Como preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023, la Selección Colombia Femenina de Mayores jugará un cuadrangular amistoso en México del 15 al 21 de febrero.



En el certamen denominado “W Revelations Cup 2023”, actuarán las selecciones de: Costa Rica, Nigeria y México. Los partidos se disputarán en la ciudad de León, Guanajuato.



El combinado nacional dirigido por Nelson Abadía, cumple por estos días con un microciclo de preparación en Bogotá que se extenderá hasta el próximo 31 de enero.



La Selección Colombia Femenina de Mayores, tendrá el siguiente calendario:



Colombia vs Costa Rica

Día: 15 de febrero

Hora: 13:00



Colombia vs Nigeria

Día: 18 de febrero

Hora: 13:00



Colombia vs México

Día: 21 de febrero

Hora: 20:00