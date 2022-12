Selección Colombia Femenina confirmó su sede de concentración para el Mundial 2023

La Selección Colombia Femenina de Mayores ya tiene sede en Australia. La FIFA emitió un comunicado en el que informa las bases de campamento de los 32 seleccionados clasificados a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.



El combinado nacional se concentrará en el Mercure Sydney Liverpool y hará sus entrenamientos en el Marconi Stadium de la misma ciudad.



La cita orbital tendrá lugar del 20 de julio al 20 de agosto y nuestra "tricolor" jugará su primer partido ante la selección de la República de Corea en la capital del país oceánico, luego se medirá ante Alemania y posteriormente viajará a Perth para enfrentar a Marruecos.



A continuación nos permitimos recordar el calendario de la competencia:



República de Corea vs. Colombia

Fecha: Martes 25 de julio de 2023

Ciudad: Sídney

Lugar: Estadio de fútbol de Sídney

Hora: Por definir



Colombia vs. Alemania

Fecha: Domingo 30 de julio de 2023

Ciudad: Sídney

Lugar: Estadio de fútbol de Sídney

Hora: Por definir



Colombia vs. Marruecos

Fecha: Jueves 3 de agosto de 2023

Ciudad: Perth

Lugar: Estadio rectangular de Perth

Hora: Por definir