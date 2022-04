Según encuesta, los hinchas de la Selección Colombia quieren que el nuevo DT sea colombiano

Tras la salida de Reinaldo Rueda de la Selección Colombia, empieza a debatirse en las calles sobre quién debe ser el reemplazo del estratega vallecaucano.



Una de las eternas disyuntivas a la hora de elegir entrenador es su nacionalidad.



A pesar de que el argentino José Néstor Pékerman clasificó a la Tricolor a dos mundiales de manera consecutiva, la afición le cree más al talento local.



Así lo certifica una encuesta que reveló este viernes Invamer Gallup, en la que le preguntaron a la ciudadanía si prefieren que el director técnico de nuestra selección sea colombiano o extranjero.



En los resultados se estableció que el 53.7% quisiera que el próximo orientador sea nacido en el país, mientras que el 31.6% se inclinaría por un foráneo. El 14.6% restante, no sabe o no responde.



En reciente diálogo con El Colombiano, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se refirió al proceso de elección del nuevo cuerpo técnico.



“Es una tarea difícil, ardua, pero esperemos tener la iluminación divina para elegir al nuevo entrenador, que el Comité Ejecutivo trate de escoger bien entre la baraja de candidatos que tengamos. En la pasada Eliminatoria tuvimos dos técnicos de talla mundial como Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda, con manejo y experiencia en selecciones, desafortunadamente no aparecieron los resultados. Vamos a ver qué sucede, esperamos no equivocarnos, salir airosos y que cuando lo elijamos estemos tranquilos porque habremos acertado”, manifestó el dirigente.



Jesurún negó haber tenido acercamiento con el argentino Marcelo Bielsa, aunque reconoce que es un técnico de talla mundial que le caería bien a cualquier equipo.



Aunque los candidatos se mantienen en reserva, desde lo oficial, se espera que su nombramiento sea rápido.



“Es importante que esa vacante se llene en el menor tiempo posible, pero que eso no nos obligue a salir con cualquier nombre. Tenemos poco tiempo antes de empezar a competir en 2023. Lo importante es hacer un estudio serio y juicioso, y encontrar a la persona que consideremos la ideal para este nuevo periplo”, subrayó.