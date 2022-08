¿Se molestó? Carlos Paniagua, DT de Selección Colombia Sub 20, le pidió mesura a la afición

Colombia está a punto de afrontar un partido clave que la podría llevar a los cuartos de final del Mundial femenino Sub 20 que se juega en Costa Rica.



El combinado nacional se medirá el martes a Nueva Zelanda en San José. Un triunfo o un empate la clasifica a la siguiente ronda, mientras que la derrota también le serviría siempre y cuando no sea por más de tres anotaciones.



El técnico Carlos Paniagua atendió este lunes la rueda de prensa y en una de sus intervenciones, después de una pregunta sobre qué no le ha gustado del equipo, le pidió tranquilidad y mesura a la afición en Colombia.



"Nosotros mismos a veces nos ponemos una vara muy alta como la que nos pusimos después del triunfo sobre Alemania. En la preparación a este Mundial no tuvimos la columna vertebral porque varias jugadoras importantes estaban con la Selección en la Copa América. Además hay que recordar que somos la única Selección que tiene 7 jugadoras Sub 17 y este es un Mundial Sub 20", dijo Paniagua.



Enfatizó que "no olvidemos en Colombia que esto es un Mundial, no un zonal, ni un clasificatorio, que hay selecciones muy fuertes acá. Y nosotros estamos de primeros, cerca de obtener una clasificación que en caso de darse, estaremos entre los ocho mejores equipos del mundo. Tranquilidad en Colombia, esto no es fácil, es un Mundial".



Sobre el partido ante Nueva Zelanda, Paniagua aseguró que el equipo buscará ser protagonista.



"No queremos que pase lo de México, que manejaron el balón y nos movieron mucho; contra Nueva Zelanda debemos poner condiciones, ser protagonistas", precisó.



Colombia tendrá una sola baja para el duelo del martes y es la salida de Gabriela Rodríguez por acumulación de tarjetas amarillas.