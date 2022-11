“Sabía que íbamos a llegar lejos”: Las reacciones de Luisa Agudelo por el subcampeonato

Luisa Agudelo fue otra vallecaucana destacada en la Selección subcampeona del mundo.



La portera, que atajó el penal decisivo ante Nigeria que dio tiquete a la final, agradeció a los colombianos por el apoteósico recibimiento.



“Ver a la gente contenta por lo que hicimos solo nos puede generar una inmensa alegría; nuestro agradecimiento por todo el apoyo, pensé que el recibimiento sería normalito, pero fue toda una locura”.



Sobre la campaña en el Mundial, Luisa aseguró que desde un comienzo sabían que iban a llegar muy lejos.



“Desde antes de viajar a la India estábamos mentalizadas en ganar, sabíamos que íbamos a hacer historia, y gracias a Dios todo se dio. Fue un grupo muy unido, alegre y con una gran actitud, ahí estuvo la clave de todo”, señaló.



El inicio, sin embargo, no fue el mejor. Colombia perdió 1-0 ante España en la primera fecha, pero eso no golpeó anímicamente al grupo.



“Empezar perdiendo no es lo ideal, pero el equipo se repuso a esa adversidad, la superamos, nos pusimos de pie y con nuestro fútbol y entrega llegamos a la final”.



La voz de mando del técnico Carlos Paniagua también fue importante para mantener al equipo unido y con la mira puesta en el Mundial.



“El profe tocó todos los detalles, nos habló del compromiso que teníamos, del respeto y la unión que debíamos tener como equipo, y al final se formó una familia que nos hizo más fuertes”, señaló Agudelo.



Luisa fue decisiva en todo el Mundial, pero especialmente en ese penal cobrado por Nigeria que ella atajó en semifinales, dándole el tiquete a Colombia para la gran final.



“Ya había atajado penales antes en diferentes torneos, pero sin duda este es el más importante de mi carrera”, aseguró Luisa en medio de risas.



Preguntada por la campaña realizada, que es histórica para el fútbol de Colombia, con cabeza fría si en realidad pasó por su mente ser segunda del mundo, la destacada portera vallecaucana fue contundente:



“Sí, lo pensé y lo pensamos todas. Desde un comienzo fuimos a la India con ganas de hacer cosas grandes, de hacer historia; no iba a ser fácil, pero tenía la plena certeza de que llegaríamos muy lejos, por eso no se me hizo raro haber estado en la final y haber hecho esta campaña”.



Con Jimena Ospina, también portera vallecaucana de la Selección, compañera de habitación en la concentración, siempre hablaba del buen momento del equipo.



“Con Jimena tocábamos muchos temas, hablábamos de todo y hacíamos más llevadera la concentración”, señaló Luisa Agudelo, quien sigue recibiendo reconocimientos y la felicitación de los aficionados por su gran actuación en el Mundial Sub 17.