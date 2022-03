Reinaldo Rueda: "Nuestro contrato estaba sujeto a la clasificación al Mundial"

Pasan las horas y todavía siguen los ecos de la eliminación de la Selección Colombia de las Eliminatorias Conmebol al Mundial de Catar 2022. La victoria 1-0 frente a Venezuela en Puerto Ordaz no fue suficiente para quedarse con el quinto puesto de la clasificatoria.



Sin duda hay crisis al interior de la Federación Colombiana de Fútbol luego de la hecatombe por no llegar al campeonato mundial y desde ya se están buscando cambios de cara al próximo proceso.



Lo que parece claro hasta este momento, es que está en entredicho la continuidad del profesor Reinaldo Rueda como seleccionador nacional. Así mismo lo manifestó el entrenador yumbeño luego del último juego de Eliminatorias.



“Está muy claro que nuestro contrato estaba sujeto a la clasificación al Mundial y no se ha logrado. Es una evaluación que tendrán que hacer los directivos del trabajo que hemos realizado”, comentó Reinaldo Rueda en la conferencia de prensa.



Esto, sumado a las cientos de voces desde la opinión pública que piden un recambio en el cuerpo técnico y jugadores, meten presión a los directivos de la FCF que desde ya deben comenzar a construir el camino para la próxima cita mundialista.



¿Rueda para Nacional?

Una vez terminada la jornada 18 de la Eliminatoria Conmebol tomó fuerza la idea del posible retorno de Reinaldo Rueda al Atlético Nacional.



Para nadie es un secreto que Antonio José Ardila, hijo del desaparecido empresario Carlos Ardila Lulle y codueño del equipo verdolaga, manifestó desde comienzo de marzo el interés de repatriar al entrenador vallecaucano con la intención de 'devolverle la grandeza' al verde paisa.



Ahora, frente a la inminente salida de Reinaldo Rueda de la Selección Colombia, parece que Antonio José tiene el camino despejado para fichar al DT, quien fuera el último en ganar con Nacional la Copa Libertadores en el año 2016.



De momento, ni la FCF ni Atlético Nacional han tomado determinaciones con respecto al futuro inmediato del profesor Rueda. Lo único cierto es que ahora deberá reunirse con el Comité Ejecutivo, en cabeza de Ramón Jesurún, para entregar su informe de gestión y finiquitar su salida del banquillo técnico de la Selección Colombia de Mayores.