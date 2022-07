¿Por qué Carolina Arias no juega con Colombia?: aquí la razón de su ausencia

La Selección Colombia viene realizando una brillante participación en la Copa América femenina. Siendo las anfitrionas del certamen, han ganado los tres compromisos que han disputado dejando muy buenas sensaciones en cada uno de esos juegos.



Sin embargo, el ambiente en el conjunto 'tricolor' ha sido complejo en los últimos días, desde la protesta de las futbolistas en el juego inaugural frente a Paraguay por la no realización de la Liga profesional en Colombia, hasta los 'vetos' que desde hace un tiempo se mencionan dentro de la FCF en contra de algunas futbolistas referentes.



Ahora, siendo la Selección Femenina el principal foco por estos días de la afición del fútbol nacional, cualquier situación no común genera suspicacias.



Entre esas versiones que rondan entre la opinión pública ha salido la de un posible veto en contra de la defensora Carolina Arias, quien en su rol de referente está convocada para esta Copa América, pero solo ha disputado unos cuantos minutos después de haber sido pieza fundamental en todo el proceso preparatorio para el certamen continental.



Arias no pudo jugar el primer compromiso frente a Paraguay por haber arrojado positivo para Covid-19, alcanzó a jugar la parte final del segundo tiempo del juego frente a Bolivia, pero anoche ante Ecuador ni siquiera apareció en el banco de suplentes.



Sobre su situación, el técnico Nelson Abadía tocó el tema muy superficialmente y dijo en conferencia de prensa: "Lo de Carolina Arias es un tema administrativo que se está manejando, solamente les puedo decir que es un tema administrativo que está manejando la gente de Federación".



Luego de esta declaración se conoció una publicación de la defensora de 31 años en su cuenta de Instagram que incrementó la suspicacia sobre una sanción por parte de la dirigencia deportiva del país: "Algún día entenderás por qué Dios permitió que pasaras por tanto. Verás con claridad que Dios no te pasa por el fuego para castigarte, lo hace para prepararte y pasarte a cosas mayores",



¿Hay vetos dentro de la convocatoria?

El País indagó sobre este tema y una fuente cercana al grupo de jugadoras confirmó que no hay nada de cierto en esa versión sobre un posible veto en contra de Carolina Arias.



"Lo de Carolina es porque ella salió un día antes del aislamiento por Covid-19 y en Conmebol están analizando el tema", comentó la fuente a este diario ratificando que su situación es netamente administrativo.



Sin embargo, se desconoce el alcance de esta situación y si la defensora caleña de 31 años podría enfrentar una sanción por supuestamente haber roto con los protocolos sanitarios dispuestos para la Copa América.



Por el momento, no se sabe cuándo Carolina Arias podrá regresar con la Selección Colombia para la competencia continental.