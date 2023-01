Por el cupo a la fase final: Colombia enfrenta hoy a Brasil por el Suramericano Sub20

La Selección Colombia buscará esta noche frente a Brasil la clasificación al hexagonal final del Campeonato Suramericano Sub 20, en duelo de la cuarta fecha del Grupo A, en el estadio Pascual Guerrero.



Un triunfo pondría al equipo del técnico Héctor Cárdenas del otro lado del certamen, pues llegaría a 7 puntos en la tabla y acompañaría a Paraguay (7) y Brasil (6) como las tres selecciones del Grupo A con boleto para la instancia final.



De darse la victoria para los cafeteros esta noche, Argentina ya no tendría ninguna opción, en tanto que Perú fue eliminado el lunes pasado tras caer 1-0 contra los paraguayos.



Brasil, por su parte, obtuvo el tiquete al vencer 3-1 a los argentinos.



Si no logra la victoria contra los auriverdes, Colombia tendría otro chance el próximo viernes, cuando su rival será Argentina, que hoy enfrenta a Perú.



Argentina está en desventaja frente a Colombia, pues aunque las dos selecciones ya tuvieron su jornada de descanso, los cafeteros tienen 4 puntos, mientras que los gauchos aún no suman y por eso están obligados a ganar los dos duelos que les restan y contar con la suerte que Colombia no le gane a Brasil.



Y también está en desventaja el equipo de Javier Mascherano frente a los auriverdes, porque en caso de que estos últimos pierdan en las dos fechas que les faltan y se queden con 6 puntos, los argentinos llegarían a la misma cantidad, pero el reglamento dice que clasifica aquel que haya vencido en el enfrentamiento directo, y, como se sabe, Brasil le ganó 3-1 a Argentina el lunes en el clásico suramericano.



El juego de esta noche



Colombia no querrá prorrogar hasta el duelo con Argentina su clasificación y por eso buscará esta noche los 3 puntos contra los brasileños.



Para ese juego, los cafeteros tendrán una novedad en la defensa, pues por acumulación de dos cartulinas amarillas, el zaguero Daniel Pedrozo se perderá el cotejo.



La segunda amonestación la sufrió el sábado anterior en el triunfo 2-1 de Colombia sobre Perú.



Pedrozo, al servicio del Real Cartagena, sería relevado en la defensa por Fernando Álvarez, quien juega para el Pachuca de México.



Seguramente, el técnico Cárdenas pondrá de nuevo en la nómina titular a Óscar Cortés, el volante ofensivo de Millonarios que contra los peruanos marcó los dos goles que hoy tienen soñando a Colombia.