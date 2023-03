Paliza de la Selección Colombia Sub 20 al Real Murcia en partido de fogueo en España

La Selección Colombia Sub 20 terminó su gira de tres partidos amistosos en Murcia, España, con balance de una victoria, un empate y una derrota, ante las selecciones sub 21 de Gales y Suecia, y el Real Murcia Sub 20, respectivamente.



En el último partido disputado este martes en el Pinatar Arena, los dirigidos por el estratega Héctor Cárdenas superaron ampliamente al equipo local 18-0.



Los encargados de anotar (algunos repitieron) fueron Luis Quintero, Miguel Monsalve, Óscar Cortés, Jorge Cabezas, Mateo Mejía, Yaser Asprilla, Tomás Ángel, Luis Díaz y Leyner Palacios.



“Fue una gira muy positiva para nosotros como cuerpo técnico, pudimos mirar nuevas opciones y el estado actual de algunos jugadores que también buscan una oportunidad en la selección. Nuestro universo de futbolistas para conformar el grupo definitivo es mayor y tener rivales internacionales como estos, son una buena medida de preparación para lo que vamos afrontar en el mundial de Indonesia”, declaró el director técnico.



La Selección Colombia Sub 20 se volverá a reunir el próximo mes, para un nuevo ciclo de trabajo y se encuentra a la espera de futuros partidos amistosos.