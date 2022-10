¡Orgullo!: Colombia es subcampeona del mundo en una participación histórica en la India

Historia. Eso fue lo que hizo Colombia en esta edición del Mundial Femenino Sub 17 de la India. La 'Tricolor' alcanzó el subcampeonato al haber caído 0-1 ante España en la gran final.



En el primero tiempo Colombia salió con la intención de hostigar a las españolas en su área y no dejarlas jugar. Linda Caicedo, Gabriela Rodríguez y Yésica Muñoz era la primera línea de presión para el equipo de Carlos Paniagua.



Gracias a esa presión, Colombia consiguió un cobro de tiro libre al minuto 5. La delantera americana Gabriela Rodríguez cobró y casi fue el primero de la 'Tricolor'. Sofía Fuentes fue la salvadora del equipo ibérico.



España ante ese aviso de Colombia despertó y empezó a buscar la posesión de la pelota. Al minuto 9 fue el primer aviso a la portería de la arquera Luisa Agudelo.



Avanzaron los minutos y Colombia ejerció un muy trabajo defensivo. La zaga 'Tricolor' estaba segura y controlaba bien a las españolas. Sin embargo, al minuto 21 Luisa Agudelo salvó la papeleta tras atajar un tiro de larga distancia.



Colombia siguió haciendo presión y en el 28, Natalia Hernández sorprendió con un remate de fuera del área tras recibir el rebote de un tiro de esquina.



La 'Tricolor' se tomó confianza y empezó a demostrar el fútbol que lo había llevado a esta final. En el minuto 34 se creó una gran jugada colectiva que terminó con un remate de Linda que controló Sara.



Al minuto 35, Colombia volvió a llevarse una sorpresa cuando en un tiro de esquina, la delantera ibérica remató con la cabeza y Luisa Agudelo salvó en la línea.



Ya se concluía el primer tiempo y en el 40 España remató nuevamente con peligro al arco de Colombia. De esta manera se fueron al descanso con un 0-0.



Tan solo 4 minutos de haber iniciado el segundo tiempo de la final, la selección ibérica marcó un gol, pero fue anulado por el VAR.



Colombia sintió el ataque de España que salió con la intensión de ejercer presión en el área colombiana. La zaga cafetera se tomó de sorpresa y recibió un gol que no pudo contener Luisa Agudelo.



Sin embargo, el gol fue invalidado por una mano de la jugadora española Cristina Librán. Una decisión que le devolvió la esperanza al equipo de Carlos Paniagua.



Continuó el segundo tiempo y Colombia quería buscar el primero del encuentro. La 'Tricolor' seguía poniendo el corazón y talento que demostró durante todo el torneo.



Fue entonces en el minuto 77 cuando Karla Viancha estuvo cerca de la anotación, tras una jugada 'mano a mano' con Sofía Puente. El balón pasó ligeramente desviado cuando la arquera estaba ya jugada.



En el minuto 80 se oscureció la historia para Colombia. España llegó de contragolpe y anotó el primero del encuentro. Ana María Guzmán marcó el gol en contra.



No obstante, la 'Tricolor' no bajó los brazos y se fue con en el ataque para buscar el empate y seguir con la esperanza de pelear el título desde los penales.



Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos las colombianas, no se creó alguna jugada de peligro e incomodar el arco de la portera española Sofía Fuentes.



Al minuto 90, España la tuvo para sentenciar el partido, pero el palo ahogó el grito de gol ibérico.



Con solo 6 minutos de adición, la árbitra mexicana finalizó el partido, y así, el sueño de que Colombia consiguiera su primer título mundial del fútbol.



A pesar del resultado, Colombia cerró esta final haciendo historia. Las jugadoras de la Selección demostraron gran sacrificio y actitud de jugar una final del Mundo.



La 'Tricolor' perdió la final, pero ganó la admiración y respeto de todo el mundo por haber sido la selección suramericana que cumplió un gran papel en esta edición.