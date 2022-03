"Nos quedamos afuera de la Copa del Mundo y hay que asumir la responsabilidad": James Rodríguez

El '10' James Rodríguez lamentó este martes que Colombia se quedase corta en su intento de clasificar a la repesca del Mundial de Catar-2022 pese a vencer 1-0 a Venezuela con un gol suyo de penal.



"Aunque hemos ganado el partido, nos quedamos afuera de la Copa del Mundo y hay que asumir la responsabilidad", dijo el goleador del Mundial de Brasil-2014.



"Es triste porque quedamos fuera con estos jugadores que tenemos. Creo que no es algo justo, pero hay que trabajar en los próximos cuatro años", agregó el volante del Al-Rayyan catarí.



El equipo entrenado por Reinaldo Rueda, con figuras como Luis Díaz, Luis Fernando Muriel o el propio James, necesitaba ganar en esta última jornada de la clasificatoria sudamericana y que Perú perdiera con Paraguay en Lima para llegar al repechaje.



Los peruanos salieron airosos 2-0. "Ahora no hay palabras, hemos hecho el trabajo nuestro, pero cuando ya no depende de ti mismo, es mucho más complicado", expresó.