¡No se pudo! Selección Colombia cayó con Brasil y terminó segunda en Suramericano Sub 17 femenino

Colombia, pese a jugar un buen partido, no pudo alcanzar el título del Suramericano femenino de fútbol Sub 17 al perder este sábado 1-0 ante Brasi.



El único gol del encuentro jugado en el estadio Charrúa de Montevideo lo logró Rhaissa a los 75 minutos, anotación que confirmó a las brasileñas como las mejores del torneo.



La ‘Tricolor’ salió a aplicar la ley de los primeros 15 minutos de todo partido y atacó desde el principio a las brasileñas. Las colombianas jugaron desde el inicio en el campo de Brasil para asegurar el balón y buscar rápidamente el gol en los primeros minutos.



Por medio del juego en las bandas y buscando los pilares de arriba fue la estrategia del profe Paniagua para esta final. Karla Torres y Linda Caicedo fueron las claves para sumar la presión en el área de Brasil.



Gabriela Rodríguez fue la encargada de crear las jugadas desde la mitad y tirar todo balón posible.



En el minuto 15 anunció Colombia el peligro de gol pero todo tranquilo para la portera ‘Elu’.



Sin embargo, en el minuto 17 Linda Caicedo se inventó una gran jugada individual y se metió a las 18 y quedó mano a mano con la portera brasileña, pero no supo definir, perdiéndose una gran opción.



Luego de esa jugada la posesión de la pelota fue todo para Colombia. La selección de la exfutbolista Simone Jatobá trató de llegar al campo colombiano, pero la defensa de la ‘Tricolor’ estuvo muy bien organizada y no dejó que Brasil creara una sola jugada de gol.



En el primer tiempo no hubo otra jugada clara de gol para ambos equipos pero la selección del Carlos Paniagua se convirtió en el primer equipo en este torneo en no recibir gol por parte de Brasil en la primera mitad.



En el segundo tiempo se mantuvo la presión de Colombia, pero en un descuido defensivo llegó el gol de Brasil por medio de Rhaissa, que fue suficiente para ganar el compromiso y el Suramericano.