"No estuvimos atentas": Carlos Paniagua sobre la participación histórica en el Mundial Femenino

La Selección Colombia Femenina Sub 17 obtuvo el subcampeonato del Mundial este domingo ante España. El equipo de Carlos Paniagua logró un participación histórica en esta edición y finalizó con total orgullo de toda Colombia.



Colombia no pudo arrebatarle el título a España, que se consagró bicampeonas de este torneo. Sin embargo, fue una excelente campaña la que protagonizó la 'Tricolor'.



"Fue un buen partido, pero no faltó un poco. Nos desconcentramos en la parte de atrás y nos estuvimos atentas y nos cobraron", dijo el entrenador cafetero.



Carlos Paniagua cierra su participación en la India convirtiéndose en el primer DT colombino en llegar a una final de una Mundial de Fútbol.



"Orgullos del trabajo y la entrega de este equipo. Agradecemos a toda la gente en Colombia quien tuvo el apoyo para todas estas jugadoras", declaró Paniagua.

De esta manera el entrenador antioqueño se despide del Mundial de la India y cierra el año deportivo de este 2022 con un excelente rendimiento.