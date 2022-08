Nelson Abadía: “Al fútbol femenino nuestro no le falta táctica, sino experiencia internacional”

Ya van tres días luego de haberse disputado la final de la Copa América Femenina donde la Selección Colombia obtuvo el subcampeonato del certamen continental y todavía se habla de la gran hazaña que lograron nuestras futbolistas al clasificar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024.



Y aunque todos los focos se los llevan las jugadoras quienes nunca escatimaron esfuerzo alguno en los seis compromisos que disputaron en Cali, Armenia y Bucaramanga, también hay que mencionar al director de orquesta, al vallecaucano Nelson Abadía, seleccionador nacional femenino.



El profesor Abadía estuvo en directo para ‘La Tocata’ del diario El País, donde habló acerca de sus sensaciones después de la final de Copa América Femenina.



“El equipo en el primer tiempo tuvimos muchas más llegadas que Brasil, nos apoderamos de la pelota, presionamos en campo contrario. Sabíamos que teníamos con qué disputar el título. La Selección a través del torneo fue creciendo en oficio, personalidad, jerarquía y categoría de las jugadoras”, comentó el estratega Abadía.



Uno de los puntos que destacó el técnico vallecaucano fue apoyo incondicional del público en cada uno de los juegos de la Selección Colombia: “Ese fútbol que pudimos desarrollar cautivó a la afición, fue creciendo y ese grupo de jugadoras fue muy contundente en mostrar un estilo de juego que enamoró a los hinchas y generó una sinergia espectacular”.



A pesar de ello, han llovido críticas hacia el performance realizado por las jugadoras en la Copa América. Situación que Nelson Abadía rechazó tajantemente: “No estoy de acuerdo con eso que dicen que la Selección tiene técnica, pero no táctica. Hay un aspecto genético que lleva la mujer a diferencia de los hombres y es la intuición, este es el primer paso para la inteligencia de juego y la mujer es muy analítica. Si ustedes vieron los juegos de Colombia, hubo rotaciones dentro del planteamiento táctico, los desdobles en ataque. Técnicamente el futbolista colombiano es muy rico técnicamente. Sin técnica no hay táctica”.



Una de las grandes figuras de la Selección femenina en esta Copa fue la joven delantera vallecaucana Linda Caicedo. Marcó dos goles (uno frente a Ecuador y otro ante la Argentina) y se llevó el premio como la mejor jugadora del certamen continental.



“El techo para Linda (Caicedo) está lejano por su gran capacidad técnica, personalidad, carácter, don de gente. Es una jugadora que la traigo desde hace 4 años en prejuvenil. Ha estado conmigo en procesos de Selección y lo que ha conseguido en clubes. El jugador debe estar en el momento que el equipo lo necesite y Linda es una jugadora que baja a cubrir el ataque rival porque le nace y no por una instrucción, corrige sus errores y aprende”, comentó a El País el técnico Nelson Abadía.



A pesar de todo lo positivo que se habla sobre el performance de la Selección Colombia femenina en la Copa América, es claro que todavía hay una brecha grande entre las selecciones de Suramérica, incluyendo a Brasil, y las europeas o Estados Unidos.



“Al fútbol femenino no le falta táctica, le falta experticia para enfrentar torneos internacionales con selecciones top y poder disputar los Mundiales y los Juegos Olímpicos”, comentó Abadía.



Y continuó: “Hay distancia en la parte físico-atlética entre nosotros y los europeos. Allá manejan mucho la parte atlética y acá la parte futbolística. Por ejemplo, de aquí llevan futbolistas a Europa y Suramérica no trae de allá porque el talento está aquí y por eso ellos los requieren”.



Por otra parte, hay preocupación por parte del seleccionador nacional pues en los últimos cinco meses del año varias de las jugadoras que hacen parte del proceso de mayores no tendrán competencia por la no conformación de la Liga femenina II.



Sin embargo, el entrenador Abadía ya le expresó al presidente de la FCF, Ramón Jesurún, su plan de trabajo para llegar con ritmo y nivel al Mundial de 2023.



“Sabemos que hay jugadoras que no están entrenando con los clubes por la no presencia de la Liga. Por ello, vamos a realizar microciclos y utilizaremos todas las fechas Fifa y si se puede ir a Europa para ganar experticia y llegar con buen nivel al Mundial de 2023”, comentó Nelson Abadía.



Igualmente, mostró su frustración por la falta de apoyo al campeonato local femenino a pesar de lo hecho en la Copa América: “Si hay equipos, hay torneo, pero si no hay, la Dimayor no pude hacer la Liga femenina. Nosotros hicimos un llamado silencioso pues con el fútbol que mostró, cautivó y la buena asistencia a los estadios se llevó el mensaje de querer una Liga profesional consolidada y más apoyo”.



Uno de los temas que mencionó el profesor Abadía con ‘La Tocata’ fueron los rumores sobre los ‘vetos’ hacia algunas futbolistas. De esta situación dijo que: “Yo tengo la opción de escoger las mejores futbolistas del momento y yo estoy convencido de este grupo y lo demostraron clasificando al Mundial y Juegos Olímpico. El momento lo está mostrando la selección nuestra y no es comparar lo que hizo una futbolista con otra. Yo escogí la nómina y es absurdo pensar que un técnico vete a una jugadora y más si ella está con excelentes condiciones para competir”.



Por el momento, el foco de la opinión pública se concentrará en la Selección Colombia sub20, que es dirigida por el profesor Carlos Paniagua, que en los próximos días comenzará su participación en el Campeonato Mundial de Costa Rica y aspiran a tener un buen torneo.