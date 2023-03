Malas noticias: Racing confirmó la gravedad de la lesión sufrida por el delantero Johan Carbonero

Este sábado Racing de Argetina confirmó la lesión que sufrió el delantero colombiano Johan Carbonero la noche anterior, durante el juego ante Unión por la Liga de Argentina.



Según informó el club: "Los estudios realizados en la fecha al jugador Johan Carbonero arrojaron una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Será sometido a cirugía el día lunes 27 de este mes por el cuerpo médico".

¡Fuerza Johan! 🇨🇴 pic.twitter.com/grG46CFOPR — Racing Club (@RacingClub) March 18, 2023

Johan debió salir del partido ante Unión, por la octava fecha de la Liga de Argentina, luego de sufrir un choque con rival en su rodilla izquierda.



Sin duda son pésimas noticias para el atacante 'cafetero' que venía siendo importante con su equipo en el fútbol argentino y por sus buenas actuaciones recibió el llamado del profesor Néstor Lorenzo para estar con la Selección Colombia en la gira asiáticas de partidos amistosos.



A propósito, la Federación Colombiana de Fútbol también se pronunció al respecto a través de un comunicado, confirmando la baja del atacante Johan Carbonero.



"El cuerpo técnico y médico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador Johan Carbonero de Racing Club de Argentina no podrá unirse a la concentración del equipo colombiano tras sufrir una lesión con su club", informó la FCF.

A diferencia de otras veces, en esta ocasión en el texto no se habló de reemplazar al joven futbolista para los dos juegos amistosos ante Corea del Sur (viernes 24 de marzo a las 6:00 a.m.) y Japón (martes 28 de marzo a las 5:20 a.m.), en la gira asiática de la próxima semana.