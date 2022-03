Luis Díaz, el hombre clave en la recuperación de Colombia para quedarse con el repechaje

Más allá de los 3 puntos y el regreso al gol después de 684 minutos, la Selección Colombia recuperó el nivel de varios de sus jugadores, ingredientes que hoy la tienen con una bala de oxígeno peleando por el cupo de la repesca al Mundial de Catar contra Perú y Chile.



Los elogios tras la victoria 3-0 sobre Bolivia el jueves por la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas los acaparó el extremo del Liverpool Luis Díaz, pero un reconocimiento aparte merecen James Rodríguez, Frank Fabra, Gustavo Cuéllar y Luis Sinisterra.



Díaz acabó con la sequía de gol en siete partidos al anotar en el minuto 39 y puso el segundo, convertido de cabeza por Miguel Borja.



“Díaz fue supremamente útil” jugando en la banda izquierda, respaldado por James Rodríguez y el lateral con vocación ofensiva Frank Fabra, argumentó el exseleccionador colombiano Jorge Luis Pinto.



Con el triunfo sobre los bolivianos —que presentaron un plantel prácticamente juvenil—, Colombia llegó a 20 puntos en la sexta casilla de las eliminatorias, por encima de Chile (séptimo con 19) y por debajo de Perú (quinto con 21).



En la última y definitiva jornada, este martes 29 de marzo, Colombia visitará a la Venezuela de un viejo conocido, José Pékerman, en tanto que Perú recibirá en Lima a la eliminada selección paraguaya y Chile será anfitrión del clasificado Uruguay.



Para obtener el cupo de repechaje, el equipo de Reinaldo Rueda deberá vencer a los venezolanos y que Perú no gane, aunque otra opción es un empate de los colombianos y que no sumen los peruanos ni los chilenos.

Al margen de la actuación de Díaz, la recuperación del nivel de James también fue destacable.



“Enorme Lucho, pero la verdad es que lo de James fue clave: se hizo cargo del equipo desde el minuto 1, cuando no había espacios y la pelota quemaba, casi no erró un pase y puso a jugar a todos. Partidazo”, opinó el periodista argentino Mariano Olsen.



Por su parte, en analista Óscar Rentería hizo un podio de la actuación de los colombianos y puso en primer lugar a Luis Díaz, luego a James Rodríguez y por último a Frank Fabra, lateral izquierdo que regresó después de mucho tiempo a la Selección y que fue clave con sus incursiones por un costado donde se juntó con el extremo del Liverpool y el volante de Al-Rayyan.



Gustavo Cuéllar, por su lado, no tuvo un trabajo tan brillante en la contención por las mismas exigencias del equipo boliviano, pero sí fue el primer pase de salida del equipo desde el mediocampo, en tanto que Luis Sinisterra fue incisivo; solo le faltó precisión en dos jugadas de gol.