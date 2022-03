¿Los pondrá Rueda? A James y a 'Juanfer' los quieren juntos en Selección Colombia para juegos de eliminatorias

Por primera vez en la era de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia, el talento de James Rodríguez y la calidad de Juan Fernando Quintero coinciden en la convocatoria, justamente en un momento en que el equipo necesita no solo generación de fútbol, sino oportunidades de gol para que los delanteros puedan facturar.



¿James o Quintero en la titular? ¿Los dos? Esas son las preguntas que hoy se hacen los colombianos para los juegos contra Bolivia —el jueves 24 de marzo en Barranquilla— y Venezuela —el 29 de visita—, en los que la ‘Tricolor’ está obligada a vencer y esperar que otros resultados le ayuden para lograr su boleto para el Mundial de Catar 2022.



El País consultó dos técnicos, dos exjugadores y tres periodistas deportivos que coincidieron en afirmar que los prefieren juntos en la nómina titular, aunque uno de ellos, claramente, anda en mejor nivel que el otro.

Alexis García, exjugador y ahora técnico

“En un momento de estos, en una urgencia tan grande, el llamado de Quintero y James es muy bueno para enfrentar a Bolivia y Venezuela.



Son aptos los dos para una alineación de emergencia, para que jueguen juntos y no tengamos déficit de talento y creatividad, que es lo que nos está faltando a la hora de llegar al arco contrario y generar muchas más opciones de gol.



Los dos pueden jugar juntos, complementarse muy bien y tener un gran papel con la Selección”.

Nicolás Samper, periodista

“Uno siempre tiene en la retentiva aquella actuación en Kazán, donde jugaron juntos y desplegaron el último atisbo de gran fútbol que tuvo la Selección en los últimos años. Con la convocatoria de James y Quintero, uno trae al presente la imagen de esa dupla fantástica de aquel día.



Hoy, James no juega mucho en el Al-Rayyan y Quintero, más allá de su sabático chino, volvió a retomar la forma con River Plate.



Uno imaginaría, con el deseo, que sería hermoso que se pueda unir esa dupla. Me gustaría verlos a ambos de titulares, tal vez un poco aferrado a ese recuerdo que nos dejó Kazan y esa victoria ante Polonia en el Mundial de Rusia 2018”.

Julián Téllez, exjugador y analista

“Para los dos partidos que restan en las Eliminatorias al Mundial tenemos que utilizar todas las armas de las que dispongamos.



Me alegra el llamado de James y de Quintero para estos compromisos contra Bolivia y Venezuela, en los que es necesario ganar, y yo jugaría por dentro con James y Quintero, por fuera con Cuadrado y Luis Díaz, y arriba un 9, el que Reinaldo sienta que está mejor, más fino y tranquilo para poder definir todo lo que la Selección pueda crear”.

Eduardo Lara, extécnico de Selección Colombia

“No debe haber ningún inconveniente para que James y Juan Fernando jueguen juntos estos dos partidos.



Son dos futbolistas con mucha condición técnica que saben jugar, se conocen. Esta será una decisión, por supuesto, del profesor Reinaldo Rueda, pero si los ha llamado para que por primera vez bajo su dirección coincidan, es porque piensa sacarles el máximo provecho y confía en que le pueden aportar para enfrentar a Bolivia y Venezuela”

Pacho Vélez, periodista

“Quintero debe ser más titular que James, debe ser el encargado de asumir la responsabilidad de la generación de juego.



A James lo veo como una alternativa si se trata de escoger uno. A Quintero lo abrazaría con jugadores como Díaz, Muriel, en fin.



Ahora, ver juntos a James y Quintero no es una mala idea. Si opta Reinaldo por utilizarlos a ambos, no sería descabellado, aunque el nivel de James no sea bueno realmente”.

Álex Escobar, exjugador de Selección Colombia

“Es un privilegio tener dos jugadores con el talento de James y Juan Fernando por primera vez en la era de Rueda.



Considero que esa clase de jugadores hay que aprovecharlos. Tenemos mucha deficiencia en la generación de fútbol y de culminación, así que deben jugar juntos contra Bolivia. Sería lo mejor para la Selección y más si el partido va a ser de local”.

Diego Rueda, periodista

“Por el nivel que tienen hoy Juan Fernando y James está mucho más arriba el jugador de River Plate, pero si los dos físicamente están, hay que ponerlos de comienzo.



No podemos pensar solo en defender, en volantes de marca, hay jugadores que no pisan el área rival. Debemos tener alternativas del mediocampo hacia arriba.



No solo es marcar, correr, se necesita talento y tanto ‘Juanfer’ como James lo tienen. Deben comenzar ante Bolivia”.

Datos

A falta de dos jornadas, Brasil, con 39 puntos, y Argentina, con 35, tienen ya tiquetes para Catar 2022.

Ecuador, con 25 unidades, tiene un pie adentro.



Luego, por el cuarto lugar y por el cupo de repechaje están en la pelea Uruguay (22), Perú (21), Chile (19) y Colombia (17).



En próxima fecha, Colombia recibe a Bolivia, Paraguay a Ecuador, Brasil a Chile, Uruguay a Perú y Argentina a Venezuela.