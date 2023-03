Los intocables del técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia de mayores

Si hoy comenzaran las eliminatorias al Mundial del 2026 y los jugadores que ha convocado Néstor Lorenzo en su era como seleccionador de Colombia estuvieran en perfectas condiciones físicas y su mejor nivel, nadie se atrevería a dar la nómina titular con la que el estratega argentino buscaría el tiquete a la cita orbital.



En los seis partidos que ha dirigido sentado en el banco colombiano tras relevar en el cargo a Reinaldo Rueda, Lorenzo ha ensayado 43 jugadores provenientes de Europa, Suramérica, Norteamérica y la Liga colombiana, conservando en las convocatorias una buena base de experiencia y veteranía, representada principalmente por David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Falcao García.



Pero, también, Lorenzo ha apostado por jugadores que ya venían en un relevo generacional y otros que hacen parte del recambio actual, ese que muchos reclaman para ir por la clasificación al Mundial que realizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México.



El laboratorio del entrenador argentino tiene pocos ‘peros’ y, en cambio, muchos resultados positivos, pues, además de que está invicto en los seis juegos (cuatro victorias y dos empates), ha demostrado que hay de dónde echar mano para la ‘nueva Colombia’.



¿Cuáles serían esos jugadores que se perfilan como los ‘inamovibles’ de Lorenzo en este proceso que ya completa nueve meses?



En las seis nóminas titulares que el seleccionador de Colombia ha utilizado en su era, los jugadores con mayor participación son, en su orden, el lateral derecho Daniel Muñoz (4), el central izquierdo John Jáner Lucumí (4), el arquero David Ospina (3), el lateral derecho Johan Mojica (3), el zaguero derecho Dávinson Sánchez (3), el centrocampista Matheus Uribe (3), el creativo James Rodríguez (3), el extremo Diego Valoyes (3) y el delantero Santos Borré (3).



Las cifras podrían sugerir que Lorenzo ya tiene claro quiénes son sus ‘preferidos’, pero los técnicos, y más los de selecciones, suelen ser impredecibles.



¿Qué dicen los analistas?

“Yo creo que el técnico ha dado muestras de lo que quiere y lo primero es tener una renovación, pero consciente, con los veteranos Ospina, Cuadrado, James y Falcao como pilares de la transición”, argumenta Mauricio Molina, exjugador de la Selección y hoy analista de Espn.



Para ‘Mao’, no hay jugadores inamovibles todavía, pero sí “hombres que se están perfilando para quedarse en el proceso, como Lucumí y Cuesta; y otros que han llegado y pueden ser revelación, como Castaño, Carrascal y Durán. Y cuando esté bien, Luis Díaz va a ser una carta fija, porque es el mejor jugador que tenemos en el exterior”.



Carlos Valdez, quien jugara con Colombia, bajo la dirección de Lorenzo (asistente) y José Pékerman, el Mundial de Brasil 2014, considera que hombres como Arias, Carrascal y Castaño, luego de lo mostrado en la gira asiática, “se ganaron la posibilidad de hacer parte del nuevo proceso, y su titularidad dependería de circunstancias como el nivel, el rival o la estrategia”.



Otro de los hombres que se han puesto la camiseta amarilla, como el exfutbolista Gerardo Bedoya, opina que Daniel Muñoz ha disipado las dudas que había en una posición como la del lateral derecho.



“Muñoz ha hecho un trabajo extraordinario en esa función. Y no podemos dejar a Durán por fuera, es un jugador que le va a dar muchas alternativas al técnico. Es un tren y no le pesó la camiseta en Asia. El trabajo de Matheus Uribe es también admirable, con un despliegue físico impresionante. Castaño puede aportar, aunque todavía está muy joven; y Machado debe ser otro de los jugadores para tener en cuenta”, expone Bedoya.



Guillermo Arango, periodista de RCN y Win Sports, se atreve a hablar realmente de intocables y dibuja la estructura que puede tener la nómina de Lorenzo: “el central Lucumí, el lateral Muñoz, los volantes Castaño y Matheus, y el delantero Borré. Esa sería la columna vertebral, con Durán como alternativa, y me queda la duda del acompañante de Lucumí en la defensa entre Dávinson y Cuesta”.



¿Y las dudas?

Para el también periodista Julián Capera, “quizás la posición en la que más dudas tiene hoy el entrenador es la del lateral izquierdo, porque todavía Mojica, ni Machado, ni Moreno, ni Tesillo pueden sentirse dueños de la titularidad. Y considero que también Lorenzo anda en la búsqueda de interiores aún”.



Con Capera se muestra de acuerdo su colega Nicolás Samper, ambos de Espn: “El lateral izquierdo supone todo un reto porque ha sido la zona más endeble de Colombia a lo largo de este ciclo. Fabra, Mojica y Machado han dejado algunas dudas después de sus actuaciones”.



Para César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol, “hay posiciones bien cubiertas y con jugadores que pueden cumplir. Hay otras abiertas, donde todavía no hay jugadores consolidados: el marcador izquierdo y los interiores, y en ataque hay competencia abierta”.



En ese sentido, agrega Londoño, “faltan seis meses para el comienzo de las eliminatorias y muchas cosas pueden cambiar. Lorenzo ha probado 43 jugadores y de allí puede salir una buena selección porque hay capacidad”.



Otra de las posiciones en la que quizás puede haber dudas es la del arco, al decir del periodista Óscar Rentería, porque, afirma, “Camilo Vargas está en condiciones de disputarle a David Ospina la titularidad en cualquier momento”.



Rentería agrega que en la pareja de centrales también hay incertidumbre, “pero Lorenzo deberá escoger entre Cuesta, Dávinson, Lucumí y Mina, a quien yo, por ahora, no olvido. Y arriba, habrá que buscar los mejores entre Santos Borré, Durán, Zapata, Muriel y Falcao. Jugadores hay y eso es lo importante”.



No hay otro objetivo

En medio del proceso de renovación de la selección Colombia, que estuvo ausente del Mundial de Catar 2022 tras una penosa campaña con los técnicos Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda, el reto de Lorenzo y los jugadores que al final escoja para las eliminatorias no será otro que clasificar a la cita del 2026, máxime cuando habrá 48 selecciones en competencia y Suramérica tendrá seis cupos y medio (repechaje).



El recurso humano, coinciden los analistas, está allí. ¿Cómo usarlo? Ahí estará la clave.