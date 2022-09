Lo que dejó el debut de Néstor Lorenzo al mando de la Selección Colombia 

En el debut de su nuevo entrenador, Néstor Lorenzo, la selección de Colombia goleó 4-1 a Guatemala en un duelo amistoso disputado este sábado en Estados Unidos.



Los goles del compromiso los convirtieron James Rodríguez, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré y Yáser Asprilla.



El orientador, que desde la convocatoria para esta doble fecha Fifa generó debate al llamar a jugadores que lideraron la base del equipo nacional anterior y que no lograron clasificar al Mundial de Catar (era la tercera edición seguida), les dio, de entrada, su voto de confianza.



Así quedó evidenciado al formar con futbolistas que llegaron sin tanto ritmo de competencia, entre ellos Radamel Falcao García y James Rodríguez, pero que a la vez empezaron a aportar experiencia.



Con miras a clasificar al Mundial de 2026, el DT echó mano de los viejos conocidos de su época como asistente de José Pékerman (2012-2018) en la selección cafetera.



“Yo estaba convencido de que el proceso tiene que ser así, no es lo mismo si no están estos muchachos que dieron todo por la selección a lo mas alto y los jóvenes lo entienden y se sienten acompañados. Hoy (el sábado) fue un buen debut de algunos chicos y ojalá se mantengan en esa línea”, comentó Néstor tras el duelo que se disputó el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey.



Lorenzo llegó a Colombia en junio con la misión de refrescar delicados sectores del campo en los que sus principales figuran superan los 30 años, especialmente el arco y la delantera.



“La idea es que los más jóvenes vayan sumando minutos, con confianza y con buenos resultados; si jugaban de titular a lo mejor era otra historia, pero salió muy bien para su confianza”, agregó el estratega argentino.



Este miércoles, los cafeteros enfrentarán al México de Gerardo ‘Tata’ Martino, que se prepara para su debut mundialista ante Polonia.

Se espera que para ese segundo cotejo de esta doble Fecha Fifa, Lorenzo les dé chances a nuevas caras.



Un esquema claro

El duelo ante Guatemala no le cabe mucho análisis desde lo futbolístico. Fue una selección que tuvo poca resistencia y se vio superada de forma absoluta.



Lo que quedó claro fue el sistema que Néstor Lorenzo quiere utilizar en su proceso. El esquema 4-3-3, con un cabeza de área, será la principal característica táctica del DT argentino.



“Además del esquema original, se vieron el 4-2-3-1 y el 4-1-4-1, con sus respectivas variantes. Varias conclusiones para Lorenzo en su arranque”, apuntó el periodista Pacho Vélez.

Juan Guillermo Cuadrado, volante colombiano. Foto FCF

Renovación gradual

Aunque la convocatoria de Néstor Lorenzo generó polémicas por el llamado de hombres que no llegaban sin ritmo de competencia, hay voces que apuntan a que los jóvenes tengan de a poco una oportunidad.



“No podemos esperar que el DT les dé una patada a los más experimentados y meta a los ‘pelados’. Es un proceso que debe ser paso a paso”, opinó el periodista Jorge Bermúdez.



El sábado jugaron chicos como Yáser Asprilla, Jhon Jáder Durán, Andrés Llinás y Luis Sinisterra, nueva sangre de la ‘Tricolor’.

Andrés Llinás, defensor colombiano. Foto FCF

El regreso de James

El tema de James Rodríguez suscita controversia por su arribo a la escuadra nacional. Fue llamado con tan solo unos minutos en su nuevo equipo en Grecia. Sin embargo, mostró destellos de su talento y magia. Marcó gol y se confía en su recuperación.



“Que se haya ganado el puesto por un gol a Guatemala, después de 6 meses inactivo, es condenar el futuro y estar pendientes del pasado. Si en unos meses está bien desde todo punto de vista, que lo llamen”, expresó Carlos Antonio Vélez, uno de sus más duros críticos en el país.

James Rodríguez, volante colombiano. Foto AFP

30 minutos ideales

A pesar de que el duelo ante Guatemala tuvo un primer tiempo sin cosas positivas, la recta final del cotejo dejó un ambiente de esperanza. Con el ingreso a la cancha de hombres jóvenes y de mayor dinámica, puede ser una panorama de lo que puede llegar a ser la idea del técnico Néstor Lorenzo a futuro.



“Nuestro objetivo es jugar con la intensidad y la frescura de esos minutos finales de Colombia. Ese debe ser nuestro ideal. Ese experimento salió positivo”, analizó Faryd Mondragón, exarquero de la selección nacional.