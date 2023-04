Lista de convocados de la Selección Colombia Sub20 para nuevo microciclo de preparación al Mundial

La Selección Colombia Sub20 confirmó la lista de jugadores concentrado para un nuevo microciclo de preparación de cara al Mundial de la categoría que se disputará entre mayo y junio.



Para este nuevo llamado, solo dos jugadores del Valle del Cauca fueron llamados. Los escogidos fueron Alexis Castillo Manyoma de Cortuluá y Jan Franco Lucumí de Boca Juniors de Cali.



Para este microciclo que se cumplirá en la sede deportiva de la FCF, en la ciudad de Bogotá del 17 al 24 de abril, aún no se han confirmado partidos amistosos.



Cabe aclarar que todavía no hay sede confirmada para el Mundial Sub20, que se quedó sin anfitrión luego de que la Fifa le quitara la realización del torneo a Indonesia. Argentina se postuló para albergar el certamen, pero aún no se ha tomado la decisión.



Estos son los jugadores concentrados para el nuevo microciclo con la Selección Colombia Sub20:



📝 Convocatoria Selección Colombia Masculina Sub 20.



