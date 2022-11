Linda Caicedo: “Obviamente perder una final del mundo cuesta asimilarlo y aceptarlo"

Linda Caicedo y Mari José Álvarez, jugadoras de la selección femenina sub-17 que ocupó el segundo lugar en el mundial de la India, hablaron en una rueda de prensa de lo que ha significado para ellas la brillante actuación del equipo.



“Obviamente perder una final del mundo cuesta, cuesta asimilarlo, cuesta aceptarlo, porque siento que lo merecíamos, el trabajo y las ganas que tenía esta selección por representar la camiseta”, afirmó Caicedo



Para Linda, este sin duda alguna ha sido un buen año para el fútbol femenino, y una oportunidad para que las nuevas generaciones se inspiren y se animen a soñar, para dignificar la participación de las mujeres en el fútbol.



“Lo más importante de los procesos es creer en lo personal. Yo crecí con hombres, obviamente fue un proceso hermoso que en lo personal me ayudó muchísimo en mi juego”, puntualizó Caicedo.



Su compañera de equipo, Mari José Álvarez, aseguró que el fútbol femenino ha estado creciendo de una manera positiva y esperó que eso se traduzca en una liga femenina. "Para el año que viene respecto a los dirigentes está claro que hay liga femenina y estoy segura de que el apoyo de ellos hacia nosotros va estar ahí”, dijo



Linda Caicedo habló también de la posibilidad de que se le abra un camino en el exterior. Sin embargo aseguró que aún no tiene ningún club dentro de sus planes y por ahora lo único que aspira hacer es descansar y seguir celebrando con sus familiares. Agradeció eso sí a todos los que votaron por su nominación a los Globe Soccer Awards.



Caicedo también tuvo palabras de agradecimiento para su entrenador, Carlos Paniagua.



“Vivo agradecida con él porque me ha hecho crecer como persona, y tenerlo no solo como profesor sino como amigo. Ha escrito historia con nosotras”, dijo.



Paniagua, por su parte, agradeció a la Federación Colombiana de Fútbol por permitirle vivir este sueño y confirmó que continúa al frente de la categoría Sub 17.



A esta hora, las jugadoras son objeto de un homenaje en el Movistar Arena.