Linda Caicedo, la estrella de la Selección Colombia Sub 17 que sueña con el título suramericano

Linda Caicedo es sin duda la máxima figura de la Selección Colombia que este sábado disputará ante Brasil el título del Suramericano Sub 17 femenino que se juega en Uruguay.



La futbolista de 17 años es la goleadora del equipo tricolor en este certamen, con cinco anotaciones, y es una de las jugadoras más influyentes entre las dirigidas por el antioqueño Carlos Paniagua.



“Quiero ser campeona del Suramericano, ya conseguimos la ida al Mundial de la India. Ahora tenemos que tener los pies sobre la tierra, aún no hemos ganado nada. Hay que salir por el triunfo.”, apuntó la atacante caleña.



Por otro lado, a pesar de que Linda Caicedo ya debutó con la Selección de mayores el 23 de octubre del 2021, destaca que todas son importantes en la Selección.



"Acá todas tenemos responsabilidad, empezando por el cuerpo técnico. Acá todas tenemos que dar nuestro grano de arena, una sola jugadora no puede competir contra todas las selecciones. Tenemos a Mary José y jugadoras muy experimentadas y vamos a conseguir el objetivo que nos planteamos”, expresó Linda desde el inicio del campeonato en Montevideo.



Colombia se medirá a Brasil este sábado desde las 6:30 p.m. por el título suramericano.